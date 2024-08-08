Кино 24 расскажет об интересных фильмах о криминальном мире, гангстеров и мафии. Эти ленты обеспечат особые эмоции во время просмотра.

К слову С высоким рейтингом: 3 интересные фильмы, которые стоит посмотреть вечером

"Ирландец"

Эпическая криминальная драма от легендарного режиссера Мартина Скорсезе. Фильм рассказывает о жизни Фрэнка Ширана, известного как "Ирландец", который был наемным убийцей и работал на влиятельного мафиози Рассела Буфалино. Через призму воспоминаний главного героя раскрывается история его участия в преступном мире.

"Ирландец": смотрите трейлер онлайн

"Предатель"

Итальянский фильм рассказывает реальную историю Томмазо Бушетты, первого высокопоставленного мафиози, который стал информатором и свидетельствовал против Сицилийской мафии. Бушетта становится ключевой фигурой в самом масштабном процессе против мафии в 1980-х годах, который привел к сотням арестов и ослаблению власти "Коза Ностра".

"Предатель": смотрите трейлер онлайн

"Легенды"

Британская криминальная драма основана на реальной истории братьев-близнецов Крей – Ронни и Реджи, которые в 1960-х годах были самыми опасными преступниками в Лондоне. Обе роли блестяще исполнил Том Харди, который мастерски изобразил двух разных, но одинаково опасных братьев.

"Легенды": смотрите трейлер онлайн

"Черная месса"

Биографический криминальный триллер рассказывает о жизни Джеймса "Уайти" Булджера, одного из самых известных гангстеров Бостона. Главную роль исполнил Джонни Депп, который создал образ безжалостного преступника, манипулирующего правоохранительными органами и терроризирующего город.

Булджер стал одним из самых разыскиваемых преступников США, сотрудничая с ФБР, чтобы устранить своих конкурентов в криминальном мире.

"Черная месса": смотрите трейлер онлайн

Эти фильмы – настоящие шедевры жанра, которые оставят вас в восторге от их напряженной атмосферы, мастерской актерской игры и захватывающих сюжетов.