Кіно 24 розповість про цікаві фільми про кримінальний світ, гангстерів та мафію. Ці стрічки забезпечать особливі емоції під час перегляду.

До слова З високим рейтингом: 3 цікаві фільми, які варто подивитися ввечері

"Ірландець"

Епічна кримінальна драма від легендарного режисера Мартіна Скорсезе. Фільм розповідає про життя Френка Ширана, відомого як "Ірландець", який був найманим вбивцею та працював на впливового мафіозі Рассела Буфаліно. Через призму спогадів головного героя розкривається історія його участі у злочинному світі.

"Ірландець": дивіться трейлер онлайн

"Зрадник"

Італійський фільм розповідає реальну історію Томмазо Бушетти, першого високопоставленого мафіозі, який став інформатором і свідчив проти Сицилійської мафії. Бушетта стає ключовою фігурою у наймасштабнішому процесі проти мафії у 1980-х роках, який призвів до сотень арештів та послаблення влади "Коза Ностра".

"Зрадник": дивіться трейлер онлайн

"Легенди"

Британська кримінальна драма заснована на реальній історії братів-близнюків Крей – Ронні та Реджі, які в 1960-х роках були найнебезпечнішими злочинцями у Лондоні. Обидві ролі блискуче виконав Том Харді, який майстерно зобразив двох різних, але однаково небезпечних братів.

"Легенди": дивіться трейлер онлайн

"Чорна меса"

Біографічний кримінальний трилер розповідає про життя Джеймса "Вайті" Булджера, одного з найвідоміших гангстерів Бостона. Головну роль виконав Джонні Депп, який створив образ безжального злочинця, що маніпулює правоохоронними органами і тероризує місто.

Булджер став одним з найрозшукуваніших злочинців США, співпрацюючи з ФБР, щоб усунути своїх конкурентів у кримінальному світі.

"Чорна меса": дивіться трейлер онлайн

Ці фільми – справжні шедеври жанру, які залишать вас у захваті від їхньої напруженої атмосфери, майстерної акторської гри та захопливих сюжетів.