Його зняв тревел-блогер Антон Птушкін. Стрічка показує історії людей та їх домашніх тварин на початку повномасштабного вторгнення в Україні. У фільмі задокументовано, як вивозили котів та собак, та навіть ведмедів, левів, хамелеонів та інших екзотичних тварин. Крім того, у фільмі показано іноземців, яких вразив героїчний подвиг українців.

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"Ми, наші улюбленці та війна" на Netflix

Новина про появу фільму "Ми, наші улюбленці та війна" з’явилася на інстаграм-сторінці собаки-піротехніка пса Патрона, де він позує на тлі кадрів зі своєю участю у фільмі.

Лизь усім хто подивиться. "Ми, наші улюбленці та війна", – вже доступно на Netflix,

– лаконічно зазначено в дописі.

Чернігівський пес Патрон став талісманом піротехніків ДСНС України та відомою собакою на всю країну, тож став одним із головних героїв у документальному фільмі. Відтак у нього з’явився інстаграм з понад 400-тисячною аудиторією.

Документальна стрічка "Ми, наші улюбленці та війна" у квітні встановила рекорд в українському кінопрокаті. За перший вікенд у національному прокаті він зібрав 2,3 мільйона гривень. Це більше, ніж найкасовіший український документальний фільм "20 днів у Маріуполі" заробив за 16 вікендів.

Фільм є першим повнометражним твором Птушкіна, знятим у співпраці з Канадою. Над стрічкою блогер працював 1,5 роки.