Редакция Кино 24 составила подборку новых украинских фильмов, которые нужно посмотреть каждому. Премьеры этих лент уже состоялись, поэтому сейчас их можно найти на разных платформах. Недавно, например, стало известно, что фильм Антона Птушкина "Мы, наши любимцы и война" вышел на Netflix.

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"Мы, наши любимцы и война"

Создатели фильма собрали разные истории людей и их домашних животных, жизнь которых изменило полномасштабное вторжение России в Украину. Когда российские войска начали активные боевые действия, некоторым украинцам пришлось спасаться от войны, ехать в безопасные места и брать с собой котов, собак и даже львов и лемуров.

"Мы, наши любимцы и война": смотрите онлайн трейлер фильма

"Дом "Слово": Бесконечный роман"

В 1927 году советский диктатор Иосиф Сталин велел создать в Харькове дом, в котором собрались украинские писатели, поэты, режиссеры и художники. Однажды туда приезжает новенький, который работает в прессе и хочет стать одним из лучших писателей Украины. Однако он рассказывает информацию из дома НКВД.

"Дом "Слово": Бесконечный роман": смотрите онлайн трейлер фильма

"Крашанка"

В фильме рассказывается о семье Забияк. Они долго не виделись и почти не общались, однако на Пасху решают приехать к отцу. Мужчина рассказывает детям и внуку, что хочет создать ракету и выпустить ее по Москве. Он как раз работает над своим изобретением, чтобы как можно скорее закончилась война.

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"Крашанка": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мы были рекрутами"

В фильме показана история Бориса Савенко – 19-летнего парня, который стал рекрутом третьей отдельной штурмовой бригады. Зрители наблюдают за тем, какой путь прокладывает герой: сначала он проходит курс молодого бойца, а уже потом участвует в настоящих боевых действиях. Рассказывается также и о собратьях Бориса.

"Мы были рекрутами": смотрите онлайн трейлер фильма

Эти украинские фильмы точно стоят вашего просмотра. Они уже успели получить любовь многих зрителей.