Кино 24 расскажет о 3 сериалах, которые длились определенный период времени, но их первые и последние эпизоды успешные на одном уровне. Эти телешоу можно назвать безупречными от начала до конца.

К слову Неожиданный рейтинг от критиков: 7 лучших сериалов XXI века

"Твин Пикс"

Первый показ: 1990

Количество сезонов: 3

Рейтинг IMDb: 8.8

Детективный сериал сегодня называют произведением искусства, ведь он изменил традиционное представление о телевидении и кино. "Твин Пикс" был той картиной, каждую серию которой хотелось отчаянно ждать каждый день.

"Твин Пикс": смотрите трейлер онлайн

События разворачиваются в провинциальном городке, где происходит жестокое убийство старшеклассницы Лоры Палмер. Расследовать загадочное преступление приезжает специальный агент ФБР Дейл Купер. В ходе следствия он узнает много жуткого о городе.

"Во все тяжкие"

Первый показ: 2008

Количество сезонов: 5

Рейтинг IMDb: 9.5

Культовый сериал рассказывает о событиях, происходящих в Альбукерке. Уолтер Уайл, школьный учитель химии, получает неутешительный диагноз – рак легких. Он пускается во все тяжкие в желании обеспечить семью, начиная изготавливать метамфетамин со своим бывшим учеником Джесси Пинкманом.

"Во все тяжкие": смотрите трейлер онлайн

Этот сериал способен вызвать такую же зависимость, как и вещества, о которых говорится в шоу. Кино на протяжении пяти цельных сезонов исследует, как обычный семьянин может превратиться в злодея.

"Чернобыль"

Первый показ: 2019

Количество сезонов: 1 (5 серий)

Рейтинг IMDb: 8.8

Сериал рассказывает о событиях 1986 года, связанные с Чернобыльской катастрофой. Это экранизированные рассказы тех, кто выжил после взрыва на крупнейшей электростанции страны. По сюжету, повествование ведется от имени Валерия Легасова, который рассказывает о причинах и ликвидации последствий катастрофы.

"Чернобыль": смотрите трейлер онлайн

Мини-сериал получил положительные отзывы за реалистичное изображение катастрофы и трагических событий. Его номинировали на множество наград, так шоу считается одним из лучших.