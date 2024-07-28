Кино 24 расскажет о 3 сериалах, которые длились определенный период времени, но их первые и последние эпизоды успешные на одном уровне. Эти телешоу можно назвать безупречными от начала до конца.
К слову Неожиданный рейтинг от критиков: 7 лучших сериалов XXI века
"Твин Пикс"
Детективный сериал сегодня называют произведением искусства, ведь он изменил традиционное представление о телевидении и кино. "Твин Пикс" был той картиной, каждую серию которой хотелось отчаянно ждать каждый день.
"Твин Пикс": смотрите трейлер онлайн
События разворачиваются в провинциальном городке, где происходит жестокое убийство старшеклассницы Лоры Палмер. Расследовать загадочное преступление приезжает специальный агент ФБР Дейл Купер. В ходе следствия он узнает много жуткого о городе.
"Во все тяжкие"
Культовый сериал рассказывает о событиях, происходящих в Альбукерке. Уолтер Уайл, школьный учитель химии, получает неутешительный диагноз – рак легких. Он пускается во все тяжкие в желании обеспечить семью, начиная изготавливать метамфетамин со своим бывшим учеником Джесси Пинкманом.
"Во все тяжкие": смотрите трейлер онлайн
Этот сериал способен вызвать такую же зависимость, как и вещества, о которых говорится в шоу. Кино на протяжении пяти цельных сезонов исследует, как обычный семьянин может превратиться в злодея.
"Чернобыль"
Сериал рассказывает о событиях 1986 года, связанные с Чернобыльской катастрофой. Это экранизированные рассказы тех, кто выжил после взрыва на крупнейшей электростанции страны. По сюжету, повествование ведется от имени Валерия Легасова, который рассказывает о причинах и ликвидации последствий катастрофы.
"Чернобыль": смотрите трейлер онлайн
Мини-сериал получил положительные отзывы за реалистичное изображение катастрофы и трагических событий. Его номинировали на множество наград, так шоу считается одним из лучших.