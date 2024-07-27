Американское издание The Hollywood Reporter составило рейтинг лучших сериалов XXI века. Вы можете быть удивлены, поскольку не увидите любимых лент. Однако точно найдете что-то интересное для себя.

Не пропустите Обновленный рейтинг Netflix: 10 сериалов, которые стоят внимания самых требовательных киноманов

1 место – "Наследники"

Количество сезонов : 4

: 4 Количество серий: 39

Отец Кендалла Роя – владелец крупной корпорации, который не очень благосклонен к своему сыну. Он наоборот постоянно указывает парню на недостатки, несмотря на старания, которые тот прикладывает. Логану Рою нужно передать кому-то свой бизнес, но он считает, что Кендалл для этого не годится. Несмотря на это, главный герой стремится добиться успеха.

"Наследники": смотрите онлайн трейлер сериала

2 место – "Клан Сопрано"

Количество сезонов : 6

: 6 Количество серий: 89

В сериале рассказывается о мафиози Тони Сопрано, который родом из Америки. Под его контролем итальянские бандиты, однако мужчине нужно уделять время и своей семье. Как-то Тони подводит здоровье, ведь организм не справляется с большой нагрузкой. Так, врач говорит, чтобы главный герой пошел на сеанс к психиатру. Однако такое деликатное дело совсем не ассоциируется с бандитской жизнью мужчины, поэтому он ее скрывает.

"Клан Сопрано": смотрите онлайн трейлер сериала

3 место – "Безумцы"

Количество сезонов : 7

: 7 Количество серий: 92

События сериала разворачиваются в Нью-Йорке 1960-х годов. Тогда успех в своих руках держали мужчины, а не женщины. Как-то на Мэдисон Авеню начинает работать рекламное агентство, которое называется "Стерлинг и Купер". Зрители наблюдают за постоянной увлекательной игрой работников компании, которой руководит Дон Дрейпер.

"Безумцы": смотрите онлайн трейлер сериала

4 место – "Студия 30"

Количество сезонов : 7

: 7 Количество серий: 138

Главные герои сериала – сценаристы популярного шоу "The Girlie Show", которое транслируется на телевидении. Как-то у них появляется новый директор Джек Донаги, который вместе с собой берет комика Трейси Джордана. Теперь в компании происходит настоящий беспорядок, поскольку все выступают друг против друга.

Рекомендуем 5 исторических фильмов, которые помогут узнать больше о прошлом

"Студия 30": смотрите онлайн трейлер сериала

5 место – "Прослушка"

Количество сезонов : 5

: 5 Количество серий: 60

Джеймс МакНалти – детектив, который вместе с бандой должен посадить наркобарона Эйвона Барксдейла. Последний со своими коллегами должен спастись от копов и победить главного конкурента Омара. За дело наркобарона берется лейтенант Седрик Дэниелс, который наталкивается на серьезные трудности.

"Прослушка": смотрите онлайн трейлер сериала

6 место – "Псы резервации"

Количество сезонов : 3

: 3 Количество серий: 28

В сериале рассказывается о пяти американских подростках. Недавно они потеряли своего друга Даниэля и планируют переехать из Оклахомы в Калифорнию. Друзья совсем не имеют средств на поездку, поэтому устраивают несколько ограблений. Главные герои готовы на все, чтобы воплотить мечты в реальность.

"Псы резервации": смотрите онлайн трейлер сериала

7 место – "Лучше звоните Солу"

Количество сезонов : 6

: 6 Количество серий: 63

Сол Гудман, которого люди знают как Джимми МакГилла, работает адвокатом и только начинает свой путь в юридическом деле. Пока мужчина занимается легкими делами, например защищает мелких мошенников. Главный герой имеет проблемы с деньгами и, несмотря на все, стремится основать собственную адвокатскую контору.

"Лучше звоните Солу": смотрите онлайн трейлер сериала

Согласитесь, что рейтинг лучших сериалов 21 века довольно неожиданный, но от этого он становится интереснее. Поскольку зрители могут посмотреть что-то новое, а классику немного отставить в сторону.