Американське видання The Hollywood Reporter склало рейтинг найкращих серіалів XXI століття. Ви можете бути здивовані, оскільки не побачите улюблених стрічок. Однак точно знайдете щось цікаве для себе.

Не пропустіть Оновлений рейтинг Netflix: 10 серіалів, які вартують уваги найвибагливіших кіноманів

1 місце – "Спадкоємці"

Кількість сезонів : 4

: 4 Кількість серій: 39

Батько Кендалла Роя – власник великої корпорації, який не дуже прихильний до свого сина. Він навпаки постійно вказує хлопцю на недоліки, не зважаючи на старання, які той прикладає. Логану Рою потрібно передати комусь свій бізнес, але він вважає, що Кендалл для цього не годиться. Попри це, головний герой прагне добитися успіху.

"Спадкоємці": дивіться онлайн трейлер серіалу

2 місце – "Клан Сопрано"

Кількість сезонів : 6

: 6 Кількість серій: 89

У серіалі розповідається про мафіозі Тоні Сопрано, який родом з Америки. Під його контролем італійські бандити, однак чоловікові потрібно приділяти час і своїй сім'ї. Якось Тоні підводить здоров'я, адже організм не справляється з великим навантаженням. Так, лікар каже, щоб головний герой пішов на сеанс до психіатра. Однак така делікатна справа зовсім не асоціюється з бандитським життям чоловіка, тому він її приховує.

"Клан Сопрано": дивіться онлайн трейлер серіалу

3 місце – "Божевільні"

Кількість сезонів : 7

: 7 Кількість серій: 92

Події серіалу розгортаються у Нью-Йорку 1960-х років. Тоді успіх у своїх руках тримали чоловіки, а не жінки. Якось на Медісон Авеню починає працювати рекламна агенція, яка називається "Стерлінг і Купер". Глядачі спостерігають за постійною захопливою грою працівників компанії, якою керує Дон Дрейпер.

"Божевільні": дивіться онлайн трейлер серіалу

4 місце – "Студія 30"

Кількість сезонів : 7

: 7 Кількість серій: 138

Головні герої серіалу – сценаристи популярного шоу "The Girlie Show", яке транслюється на телебаченні. Якось у них з'являється новий директор Джек Донагі, який разом з собою бере коміка Трейсі Джордана. Тепер у компанії відбувається справжній безлад, оскільки всі виступають одне проти одного.

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"Студія 30": дивіться онлайн трейлер серіалу

5 місце – "Дроти"

Кількість сезонів : 5

: 5 Кількість серій: 60

Джеймс МакНалті – детектив, який разом з бандою повинен ув'язнити наркобарона Ейвона Барксдейла. Останній зі своїми колегами повинен врятуватися від копів та перемогти головного конкурента Омара. За справу наркобарона береться лейтенант Седрік Деніелс, який натрапляє на неабиякі труднощі.

"Дроти": дивіться онлайн трейлер серіалу

6 місце – "Пси резервації"

Кількість сезонів : 3

: 3 Кількість серій: 28

У серіалі розповідається про п'ятьох американських підлітків. Недавно вони втратили свого друга Даніеля та планують переїхати з Оклахоми до Каліфорнії. Друзі зовсім не мають коштів на поїздку, тому влаштовують декілька пограбувань. Головні герої готові на все, щоб втілити мрії в реальність.

"Пси резервації": дивіться онлайн трейлер серіалу

7 місце – "Краще подзвоніть Солу"

Кількість сезонів : 6

: 6 Кількість серій: 63

Сол Гудман, якого люди знають як Джиммі МакГілла, працює адвокатом та лише розпочинає свій шлях у юридичній справі. Поки що чоловік займається легкими справами, наприклад захищає дрібних шахраїв. Головний герой має проблеми з грошима та, попри все, прагне заснувати власну адвокатську контору.

"Краще подзвоніть Солу": дивіться онлайн трейлер серіалу

Погодьтеся, що рейтинг найкращих серіалів 21 століття доволі неочікуваний, але від цього він стає цікавішим. Оскільки глядачі можуть подивитися щось нове, а класику трохи відставити в сторону.