Редакція Кіно 24 розповість про три німецькі серіали з високим рейтингом, на які варто звернути увагу. Вони захоплюють оригінальним сюжетом, захопливими історіями та якісними постановками.

До слова Не зможете відірватися: 3 серіали від Netflix, які ви могли не бачити

"Перевал"

Дія серіалу розгортається в мальовничих Альпах на кордоні між Німеччиною та Австрією. У центрі сюжету – розслідування серії загадкових вбивств, яке ведуть німецький детектив Еллі та його австрійський колега Гедеон. Під час розслідування вони стикаються з майстерно замаскованим серійним вбивцею, який залишає загадкові символи на місці злочину.

"Перевал": дивіться трейлер онлайн

"Пітьма"

Науково-фантастичний трилер став справжнім феноменом на Netflix. Серіал розповідає про невелике містечко Вінден, де зникають діти, і поступово розкриває темні таємниці місцевих жителів. Сюжет серіалу охоплює три покоління і три часові періоди – минуле, теперішнє та майбутнє, які тісно переплітаються між собою.

"Пітьма": дивіться трейлер онлайн

"Вавилон-Берлін"

Серіал переносить глядача у період Німеччини 1920-х років, відомий як Веймарська республіка. Це час великих змін, політичних інтриг та соціальних потрясінь. У центрі сюжету – детектив Гереон Рат, який розслідує змови, злочини та корупцію в Берліні.

"Вавилон-Берлін": дивіться трейлер онлайн

Ці три серіали представляють різні жанри та епохи, але всі вони вирізняються високою якістю та захопливими історіями. Якщо ви ще не знайомі з цими німецькими серіалами, обов'язково додайте їх до свого списку перегляду.