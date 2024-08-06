Редакция Кино 24 расскажет о трех немецких сериалах с высоким рейтингом, на которые стоит обратить внимание. Они захватывают оригинальным сюжетом, увлекательными историями и качественными постановками.

К слову Не сможете оторваться: 3 сериала от Netflix, которые вы могли не видеть

"Перевал"

Действие сериала разворачивается в живописных Альпах на границе между Германией и Австрией. В центре сюжета – расследование серии загадочных убийств, которое ведут немецкий детектив Элли и его австрийский коллега Гедеон. Во время расследования они сталкиваются с искусно замаскированным серийным убийцей, который оставляет загадочные символы на месте преступления.

"Перевал": смотрите трейлер онлайн

"Тьма"

Научно-фантастический триллер стал настоящим феноменом на Netflix. Сериал рассказывает о небольшом городке Винден, где исчезают дети, и постепенно раскрывает темные тайны местных жителей. Сюжет сериала охватывает три поколения и три временных периода – прошлое, настоящее и будущее, которые тесно переплетаются между собой.

"Тьма": смотрите трейлер онлайн

"Вавилон-Берлин"

Сериал переносит зрителя в период Германии 1920-х годов, известный как Веймарская республика. Это время больших перемен, политических интриг и социальных потрясений. В центре сюжета – детектив Гереон Рат, который расследует заговоры, преступления и коррупцию в Берлине.

"Вавилон-Берлин": смотрите трейлер онлайн

Эти три сериала представляют разные жанры и эпохи, но все они отличаются высоким качеством и увлекательными историями. Если вы еще не знакомы с этими немецкими сериалами, обязательно добавьте их в свой список просмотра.