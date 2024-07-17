Чувства, которые зародились во время съемок: 10 актеров, которые были парами в кино и в реальной жизни

Нередко на съемочных площадках актерам приходится играть влюбленных, ведь любовная линия есть во многих фильмах и сериалах. Случается и такое, что чувства с экрана переходят в реальную жизнь, от чего поклонники просто сходят с ума.

Знаменитые пары, конечно, также распадаются, поскольку идеальных отношений не существует. Редакция Кино 24 расскажет об актерах, которые были парой в кино, а впоследствии начали встречаться в реальной жизни.

К слову 6 украинских актеров, которые сейчас покоряют Голливуд

Зак Эфрон и Ванесса Хадженс

Ванесса Хадженс и Зак Эфрон познакомилась на съемках фильма "Классный мюзикл", в котором они сыграли влюбленную пару школьников. Парень и девушка начали встречаться в 2005 году, однако в 2010 году их отношения завершились. Поклонники долго не могли принять тот факт, что любимая пара больше не вместе. Сейчас Ванесса состоит в браке с американским бейсболистом Коулом Такером, от которого недавно родила ребенка. Одинок или нет Зак Эфрон – неизвестно, поскольку он не рассказывает о своей личной жизни.

Дэнни Гриффин и Эбигейл Коуэн

У Дэнни Гриффина и Эбигейл Коуэн завязались отношения, когда они вместе снялись в сериале "Судьба: Сага Винкс". Произошло это в 2021 году. По сюжету, герои актеров, Блум и Скай, учатся в магической школе и влюблены друг в друга. Информации, до сих пор ли они вместе, нет, однако звезды давно не публиковали совместные фото в инстаграме.

Пенн Бэджли и Блейк Лайвли

Романтические отношения коллег по сериалу "Сплетница" Пенна Бэджли и Блейк Лайвли начали развиваться в конце 2007 года. Однако публике об этом стало известно только в 2008 году, когда их совместное фото появилось в журнале People. Актеры приняли решение разойтись летом 2011 года, когда еще продолжались съемки "Сплетницы", где они играли влюбленную пару. В 2017 году Пенн женился на британско-американской певице Домино Кёрк, а Блейк в 2012 году вышла замуж за канадского актера Райана Рейнольдса – у них есть четверо детей.

Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт

Роберт Паттинсон и Кристен Стюарт встретились, когда вместе снимались в фильме "Сумерки" в 2008 году. Влюбленные долго не выносили свои отношения на публику, поклонники и пресса узнали об этом только в июле 2012 года. Впоследствии, в том же году, Паттисон рассказал, что они со Стюарт больше не вместе. Однако ходили слухи, что на самом деле окончательно влюбленные разошлись в мае 2013 года. С 2023 до 2024 года Роберт был в браке с английской актрисой и моделью Сьюки Уотерхаус. Кристен, кстати, идентифицирует себя как бисексуалку и феминистку.

Джо Джонас и Деми Ловато

Джо Джонас и Деми Ловато были влюбленными в фильме "Camp Rock: Музыкальные каникулы". Отношения актеров начались в 2010 году – тогда они и завершились. Говорят, что инициатором разрыва стал Джонас. Мужчина, к слову, не так давно пережил скандальный развод с бывшей женой Софи Тернер, которая также является актрисой, известной по сериалу "Игра престолов". Деми Ловато в декабре 2023 года сообщила поклонникам, что выходит замуж за канадского музыканта Джордана Лютеса.

Уверены, что кого-то из этих влюбленных звездных пар вы знаете. Если нет, то обязательно посмотрите проекты с ними!