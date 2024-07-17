Знамениті пари, звичайно, також розпадаються, оскільки ідеальних стосунків не існує. Редакція Кіно 24 розповість про акторів, які були парою у кіно, а згодом почали зустрічатися у реальному житті.

До слова 6 українських акторів, які зараз підкорюють Голлівуд

Зак Ефрон і Ванесса Гадженс

Ванесса Гадженс та Зак Ефрон познайомилася на зніманні фільму "Шкільний мюзикл", у якому вони зіграли закохану пару школярів. Хлопець та дівчина почали зустрічатися у 2005 році, однак у 2010 році їхні стосунки завершилися. Шанувальники довго не могли прийняти той факт, що улюблена пара більше не разом. Зараз Ванесса перебуває у шлюбі з американським бейсболістом Коулом Такером, від якого нещодавно народила дитину. Самотній чи ні Зак Ефрон – невідомо, оскільки він не розповідає про своє особисте життя.

Денні Гріффін і Ебігейл Ковен

У Денні Гріффін та Ебігейл Ковен зав'язалися стосунки, коли вони разом знялися у серіалі "Доля: Сага Вінкс". Сталося це у 2021 році. За сюжетом, герої акторів, Блум та Скай, вчаться у магічній школі та закохані одне в одного. Інформації, чи досі вони разом, немає, однак зірки давно не публікували спільні фото в інстаграмі.

Пенн Беджлі й Блейк Лайвлі

Романтичні стосунки колег по серіалу "Пліткарка" Пенна Беджі та Блейк Лайвлі почали розвиватися наприкінці 2007 року. Однак публіці про це стало відомо лише у 2008 році, коли їхнє спільне фото з'явилося у журналі People. Актори прийняли рішення розійтися влітку 2011 року, коли ще тривали знімання "Пліткарки", де вони грали закохану пару. У 2017 році Пенн одружився з британсько-американською співачкою Доміно Кьорк, а Блейк у 2012 році вийшла заміж за канадського актора Раяна Рейнольдса – у них є четверо дітей.

Роберт Паттінсон і Крістен Стюарт

Роберт Паттінсон та Крістен Стюарт зустрілися, коли разом знімалися у фільмі "Сутінки" у 2008 році. Закохані довго не виносили свої стосунки на загал, прихильники та преса дізналися про це лише у липні 2012 року. Згодом, у тому ж році, Паттісон розповів, що вони зі Стюарт більше не разом. Однак ходили чутки, що насправді остаточно закохані розійшлися у травні 2013 року. З 2023 до 2024 року Роберт був у шлюбі з англійською акторкою та моделлю Сьюкі Вотергаус. Крістен, до речі, ідентифікує себе як бісексуалку та феміністку.

Джо Джонас і Демі Ловато

Джо Джонас та Демі Ловато були закоханими у фільмі "Рок в літньому таборі". Стосунки акторів розпочалися у 2010 році – тоді вони й завершилися. Кажуть, що ініціатором розриву став Джонас. Чоловік, до слова, не так давно пережив скандальне розлучення з колишньою дружиною Софі Тернер, яка також є акторкою, відомою за серіалом "Гра престолів". Демі Ловато у грудні 2023 року повідомила прихильникам, що виходить заміж за канадського музиканта Джордана Лютеса.

Впевнені, що когось з цих закоханих зіркових пар ви знаєте. Якщо ні, то обов'язково подивіться проєкти з ними!