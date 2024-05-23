Этим звездам точно удалось перехитрить свой возраст. В материале от Кино 24 узнайте, кто именно попал в этот список.

Рекомендуем Те, кто вдохновляет на борьбу: 3 высокорейтинговых фильма о спортивных наставниках

Энн Хэтэуэй

Актрисе уже 40 лет, однако выглядит она вдвое моложе. Некоторые говорят, что сегодня Энн выглядит даже лучше, чем в свои юные годы. Конечно, здесь роль сыграла не только генетика. Хэтэуэй имеет свои секреты молодости и регулярно их использует.

В частности, каждое утро натощак актриса выпивает 2 ложки оливкового масла, а в течение дня пьет много воды. Известно, что Энн не употребляет продуктов животного происхождения, зато ест много фруктов и овощей. Кроме этого, актриса уделяет очень много времени физическим нагрузкам. Она признавалась, что тренировалась даже на протяжении всей своей беременности.

Очевидно, поэтому ей до сих пор удается воплощать в жизнь роли энергичных и молодых женщин с невероятной внешностью.

Джаред Лето

Еще один вечно молодой актер – Джаред Лето. Сегодня ему уже 52 года, а с начала карьеры внешность актера совсем не изменилась. Известно, что Джаред совсем не употребляет алкоголь и не имеет других вредных привычек. Он также является вегетарианцем и следит за тем, чтобы в его организме было достаточное количество питательных веществ.

Томас Броди-Сангстер

Настоящие поттероманы точно знают этого актера. Ведь он стал популярным благодаря фильмам "Гарри Поттер" и "Тот, что бежит в лабиринте". Этому 32-летнему актеру до сих пор удается играть подростков в кино, и внешне сложно догадаться о его настоящем возрасте. Интересно, что его персонажу Томасу в "Игре Престолов" было всего 13 лет, тогда как самому актеру на момент съемок было 26 лет.

Голливудские актеры часто уделяют очень много времени своему внешнему виду. Поэтому даже в зрелом возрасте выглядят просто на все 100.