Женщины, которые ждут: украинские актрисы, мужчины которых сейчас на войне

Полномасштабная война продолжается и многие украинские женщины сегодня остаются в ожидании. Их мужчины оставили спокойную жизнь, семью, карьеру и встали на защиту Украины.

Среди украинских актрис, ожидающих своих любимых с фронта: Наталья Денисенко, Дарья Легейда и другие. Читайте в материале 24 Канала, кто еще попал в этот список

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Украинские актрисы, ожидающие любимых с войны

Дарья Легейда-Сова

Муж актрисы Дарьи Легейды, известной из фильма "Крепостная", Дмитрий Сова, за которого она вышла замуж два года назад, воюет. Отец самой артистки также служит в ВСУ.

Дарья призналась, что морально готова взять в руки оружие и присоединиться к своим мужчинам, но ей это не позволяет здоровье. Таким образом, во время полномасштабной войны украинская актриса организует собрание по поддержке воинов и занимается волонтерством.

Однако она откровенно поделилась, что если других вариантов не будет, кроме как пойти воевать, она станет в защиту страны, даже несмотря на проблемы с коленом.

Наталья Денисенко

Наталья также среди тех женщин, которые ждут своих мужчин с фронта. Она сейчас самостоятельно воспитывает сына, ведь любимый актер Андрей Фединчик служит в ВСУ. Актриса крайне редко видится со своим мужем, впрочем, в новогоднюю ночь им удалось встретить 2024 всей семьей в Одессе. За это Наташе прилетело немало хейта. Однако Денисенко умело и четко ответила комментаторам.

Актриса отреагировала на гневный комментарий о том, что ее муж ежемесячно отдыхает, "прикрываясь службой в ВСУ". Поскольку это не так, и Андрей Фединчик встал на защиту страны с первых дней великой войны.

Светлана Гордиенко

Еще одна украинская актриса, которая ждет своего мужа с войны – Светлана Гордиенко. Она признается, что, несмотря на силу своего характера, именно с началом войны и с момента, когда ее любимый вступил в ряды ВСУ, она почувствовала свою слабость.

Отпускала Макса с чувством глобальной слабости. Хотя это на меня не похоже, я другой человек, достаточно сильный и уверенный,

– поделилась Светлана.

Актриса также рассказала, что они видятся с мужчиной ровно столько, сколько разрешает законодательство, примерно 30 дней в году. Это нелегко, поэтому Гордиенко делится, если чувствует, что ей действительно тяжело, следует обращаться за помощью к специалисту.

Я понимаю, как сложно женщинам военных, они получают не так много поддержки и внимания. Все, что у нас есть, это 10 дней раз в полгода. Опять же я всегда говорю: если сложно, нужно обращаться за специализированной помощью,

– рассказала Светлана.