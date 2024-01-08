Серед українських акторок, які чекають своїх коханих з фронту: Наталка Денисенко, Дар'я Легейда та інші. Читайте в матеріалі 24 Каналу, хто ще потрапив до цього списку.

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Українські акторки, які чекають коханих з війни

Дар'я Легейда-Сова

Чоловік акторки Дар'ї Легейди, відомої з фільму "Кріпосна", Дмитро Сова, за якого вона вийшла заміж два роки тому, воює. Батько самої артистки також служить у ЗСУ.

Дар'я зізналась, що, морально також готова взяти до рук зброю та приєднатися до своїх чоловіків, але їй це не дозволяє здоров'я. Таким чином, під час повномасштабної війни українська акторка організовує збори для підтримки воїнів та займається волонтерством.

Однак вона відверто поділилась, що, якщо інших варіантів не буде, окрім як піти воювати, вона стане на захист країни, навіть попри проблеми з коліном.

Наталка Денисенко

Наталка також є серед тих жінок, які чекають на своїх чоловіків із фронту. Вона зараз самостійно виховує сина, адже коханий, актор Андрій Федінчик, служить у ЗСУ. Акторка вкрай рідко бачиться зі своїм чоловіком, утім, у новорічну ніч їм вдалось зустріти 2024 рік усією сім'єю в Одесі. За це Наталці прилетіло чимало хейту. Однак Денисенко вправно і чітко відповіла коментаторам.

Акторка відреагувала на гнівний коментар щодо того, що, її чоловік щомісяця відпочиває, "прикриваючись службою в ЗСУ". Оскільки це не так і Андрій Федінчик став на захист країни з перших днів великої війни.

Світлана Гордієнко

Ще одна українська акторка, яка чекає свого чоловіка з війни – Світлана Гордієнко. Вона зізнається, що попри силу свого характеру, саме з початком війни і з моменту, коли її коханий вступив у лави ЗСУ, вона відчула свою слабкість.

Відпускала Макса з відчуттям глобальної слабкості. Хоча це на мене не схоже, я інша людина, достатньо сильна і впевнена,

– поділилась Світлана.

Акторка також розповіла, що вони бачаться з чоловіком рівно стільки, скільки дозволяє законодавство, приблизно 30 днів на рік. Це нелегко, тому Гордієнко ділиться, якщо відчуває, що їй справді важко, варто звертатись по допомогу до спеціаліста.

Я розумію, як складно жінкам військових, вони отримують не так багато підтримки й уваги. Все, що ми маємо, це 10 днів раз на пів року. Знову ж таки я завжди кажу: якщо складно, треба звертатися за спеціалізованою допомогою,

– розповіла Світлана.