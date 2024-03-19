Официантки, горничные и риелторы: 5 звездных актеров, которые женились на обычных девушках

Есть стереотип, что знаменитые актеры женятся только со звездными коллегами, моделями или другими невероятно успешными женщинами. Однако есть мужчины, избранницами которых стали совсем неизвестные девушки, которые не привлекают внимание камеры.

Среди тех актеров, которые женились на совсем неприметными барышнями: Крис О'Доннелл, Алек Болдуин и другие. Узнайте в материале Кино 24, кто еще вошел в этот редкий список.

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Алек Болдуин и Хилари Томас

Когда Алеку Болдуину уже было 60 лет, он решился сделать предложение руки и сердца испанке Хилари Томас, являющейся инструктором йоги. Девушка совсем не была связана с актерской сферой, что для Алека было самым главным.

Пара познакомилась в фойе одного из ресторанов Нью-Йорка – известный актер подошел к девушке и, вытянув визитку, попросил позвонить ему. Девушка не колебалась и выполнила его просьбу, после чего они начали встречаться, а потом стали мужем и женой.

Джефф Бриджес и Сьюзан Гестон

Джефф Бриджес, награжденный Оскаром и "Золотым глобусом" за главную роль в фильме "Безумное сердце", познакомился со своей будущей женой, Сьюзан Гестон, на рабочем месте во время съемок фильма "Ранчо Делюкс".

Девушка работала официанткой, обслуживая всю съемочную группу, и горничной, которая убирала в гримвагонах. В течение всего дня актер пристально наблюдал за Сьюзан, которая ему очень понравилась, и после окончания съемок подошел к ней и пригласил на свидание. Впоследствии они поженились.

Итан Хоук и Райан Шогьюз

Итан Хоук не только женился на обычной девушке, но и променял известную актрису Уму Турман на нее. Райан Шогьюз работала няней в семье актера и всегда привлекала внимание хозяина дома. Неудивительно, что между ними вспыхнул роман в не самый лучший для Умы период ее жизни. Сам Хоук утверждал, что начал встречаться с ней после расставания с Умой, но, скорее всего, это не так.

Крис О'Доннелл и Кэролайн Фентресс

Жена Криса О'Доннелла, который сыграл Робина в фильмах о Бэтмене, Кэролайн Фентресс, работает учителем начальных классов. Крис и Кэролайн познакомились в колледже, где актер изучал маркетинг и получил степень бакалавра. После окончания колледжа их жизненные пути не разошлись, а наоборот, объединились – в 1997 году О'Доннелл и Фентресс поженились.

Это истории любви, которые дают понять, что настоящая любовь – это не про статусы и звания, а про чувства, которые бушуют между людьми.