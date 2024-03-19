Среди тех актеров, которые женились на совсем неприметными барышнями: Крис О'Доннелл, Алек Болдуин и другие. Узнайте в материале Кино 24, кто еще вошел в этот редкий список.

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Алек Болдуин и Хилари Томас

Когда Алеку Болдуину уже было 60 лет, он решился сделать предложение руки и сердца испанке Хилари Томас, являющейся инструктором йоги. Девушка совсем не была связана с актерской сферой, что для Алека было самым главным.

Пара познакомилась в фойе одного из ресторанов Нью-Йорка – известный актер подошел к девушке и, вытянув визитку, попросил позвонить ему. Девушка не колебалась и выполнила его просьбу, после чего они начали встречаться, а потом стали мужем и женой.

Джефф Бриджес и Сьюзан Гестон

Джефф Бриджес, награжденный Оскаром и "Золотым глобусом" за главную роль в фильме "Безумное сердце", познакомился со своей будущей женой, Сьюзан Гестон, на рабочем месте во время съемок фильма "Ранчо Делюкс".

Девушка работала официанткой, обслуживая всю съемочную группу, и горничной, которая убирала в гримвагонах. В течение всего дня актер пристально наблюдал за Сьюзан, которая ему очень понравилась, и после окончания съемок подошел к ней и пригласил на свидание. Впоследствии они поженились.

Итан Хоук и Райан Шогьюз

Итан Хоук не только женился на обычной девушке, но и променял известную актрису Уму Турман на нее. Райан Шогьюз работала няней в семье актера и всегда привлекала внимание хозяина дома. Неудивительно, что между ними вспыхнул роман в не самый лучший для Умы период ее жизни. Сам Хоук утверждал, что начал встречаться с ней после расставания с Умой, но, скорее всего, это не так.

Крис О'Доннелл и Кэролайн Фентресс

Жена Криса О'Доннелла, который сыграл Робина в фильмах о Бэтмене, Кэролайн Фентресс, работает учителем начальных классов. Крис и Кэролайн познакомились в колледже, где актер изучал маркетинг и получил степень бакалавра. После окончания колледжа их жизненные пути не разошлись, а наоборот, объединились – в 1997 году О'Доннелл и Фентресс поженились.

Это истории любви, которые дают понять, что настоящая любовь – это не про статусы и звания, а про чувства, которые бушуют между людьми.