Звезды сериала "Любовь и пламя" осуществили мечту маленькой украинки: видео растрогало сеть

В мире стало на одного счастливого ребенка больше. Ведь звезды сериала "Любовь и пламя" осуществили мечту маленькой украинки по имени Ева.

Девочка является большой поклонницей актеров сериала и пересмотрела все эпизоды первого сезона. Поэтому на инстаграм-странице СТБ показали, как Екатерина Кузнецова и Тарас Цимбалюк осуществили мечту маленькой Евы.

Как звезды "Кохання та полум'я" осуществили мечту маленькой украинки?

Звезды украинского сериала "Любовь и пламя" осуществили мечту 5-летней девочки по имени Ева. Маленькая поклонница, которая является дочерью спасателей из Винницкой области, призналась, что пересмотрела все эпизоды первого сезона и просто влюбилась в этот сериал и его актеров. Девочка написала сообщение Екатерине Кузнецовой и неожиданно для себя получила ответ.

Актриса пригласила Еву на съемочную площадку, поэтому девочка лично познакомилась со своими кумирами и увидела, как происходит процесс создания сериала. Кстати, сейчас продолжаются съемки второго сезона "Любовь и пламя", который уже успел полюбиться многим украинцам.

Во время встречи Ева познакомилась с Тарасом Цимбалюком, Григорием Баклановым, Екатериной Кузнецовой и всей съемочной командой сериала. Девочка была по-настоящему счастливой, а видео этой встречи изрядно растрогало сеть.

В комментариях украинцы уже делятся теплыми словами, признаваясь, что эта история их очень растрогала, а сама Ева вызвала искреннее восхищение.

2 сезон "Любовь и пламя": что интересно знать?

Ранее на инстаграм-странице СТБ сообщили, что второй сезон украинского сериала "Любовь и пламя" таки выйдет. Сейчас идет активная работа над новыми эпизодами.

Уже известно, что к актерскому составу присоединятся еще две известные украинские актрисы – Виктория Литвиненко и Антонина Хижняк. Пока неизвестно, каких именно персонажей они сыграют. Впрочем, поклонники уже восхищены тем, какой сильный актерский состав соберется во втором сезоне "Любовь и пламя".

Первый сезон сериала состоял из 16 эпизодов. Сколько серий будет иметь продолжение и когда именно состоится премьера нового сезона – пока неизвестно.