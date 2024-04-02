Вернулись с того света: 5 знаменитых актеров, которые пережили клиническую смерть

Иногда выражение "легенды никогда не умирают" может быть использовано буквально. Например, когда человек действительно возвращается с того света. Таким образом, среди известных звезд также есть те, кто переживал клиническую смерть.

В частности, известная актриса Шэрон Стоун, легендарная Элизабет Тейлор и другие мировые звезды. Читайте в материале Кино 24, кто еще вошел в этот список и что известно об этих случаях.

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Элизабет Тейлор

Актриса пережила клиническую смерть трижды, последний раз это произошло незадолго до ее смерти в 2008 году. Ранее Тейлор рассказывала о своих ощущениях в момент клинической смерти. Тогда актриса заболела пневмонией, и ее состояние было настолько тяжелым, что она на короткое время попала в другой мир.

По ее словам, она оказалась в туннеле, который был наполнен серебристым светом. Там она встретила своего бывшего мужа, Майкла Тодда, который погиб в автомобильной катастрофе. Он сказал актрисе, что ей еще рано умирать, после чего Тейлор вернулась в сознание.



Элизабет Тейлор / Фото из Википедии

Шэрон Стоун

В мае 2021 года голливудская актриса Шэрон Стоун, звезда "Основного инстинкта", рассказала о том, что 20 лет назад пережила клиническую смерть после кровоизлияния в мозг. У нее лопнула шейная артерия, и кровь буквально заливала череп изнутри. К счастью, врачам удалось вернуть Стоун к жизни.

Джейн Сеймур

Актриса сериала "Доктор Куинн. Женщина-врач" едва не умерла из-за аллергической реакции на пенициллин, который ей ввели по ошибке. Этот случай произошел в больнице, где ей немедленно оказали помощь. Тогда Джейн почувствовала, что она отделилась от своего тела и наблюдала со стороны за тем, что происходило.

Все возились вокруг меня, делали какие-то уколы, массаж сердца. А у меня перед глазами промелькнула вся жизнь, но я думала не о деньгах и престижных премиях, а о детях – что с ними будет, если я уйду? И тогда я мысленно попросила Бога вернуть меня обратно,

– впоследствии вспоминала актриса.

Среди актеров, которые также имеют подобные истории, можно отметить Дональда Сазерленда, Берта Рейнольдса и, вероятно, многих других, которые решили не рассказывать о своем тяжелом опыте публике.