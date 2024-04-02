Зокрема, відома акторка Шерон Стоун, легендарна Елізабет Тейлор та інші світові зірки. Читайте у матеріалі Кіно 24, хто ще увійшов до цього списку та що відомо про ці випадки.

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Елізабет Тейлор

Акторка пережила клінічну смерть тричі, останній раз це сталося незадовго до її смерті у 2008 році. Раніше Тейлор розповідала про свої відчуття в момент клінічної смерті. Тоді актриса захворіла на пневмонію, і її стан був настільки важким, що вона на короткий час потрапила в інший світ.

За її словами, вона опинилася в тунелі, який був наповнений сріблястим світлом. Там вона зустріла свого колишнього чоловіка, Майкла Тодда, який загинув у автомобільній катастрофі. Він сказав актрисі, що їй ще рано помирати, після чого Тейлор повернулася до свідомості.



Елізавет Тейлор / Фото з Вікіпедії

Шерон Стоун

У травні 2021 року голлівудська актриса Шерон Стоун, зірка "Основного інстинкту", розповіла про те, що 20 років тому пережила клінічну смерть після крововиливу в мозок. У неї лопнула шийна артерія, і кров буквально заливала череп зсередини. На щастя, лікарям вдалося повернути Стоун до життя.

Джейн Сеймур

Актриса серіалу "Доктор Квін. Жінка-лікар" ледь не померла через алергічну реакцію на пеніцилін, який їй ввели помилково. Цей випадок трапився в лікарні, де їй негайно надали допомогу. Тоді Джейн відчула, що вона відокремилася від свого тіла і спостерігала збоку за тим, що відбувалося.

Всі поралися навколо мене, робили якісь уколи, масаж серця. А у мене перед очима промайнуло все життя, але я думала не про гроші й престижні премії, а про дітей – що з ними буде, якщо я піду? І тоді я подумки попросила Бога повернути мене назад,

– згодом згадувала акторка.

Серед акторів, які також мають подібні історії, можна відзначити Дональда Сазерленда, Берта Рейнольдса і, ймовірно, багатьох інших, які вирішили не розповідати про свій важкий досвід публіці.