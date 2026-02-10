7 знаменитых актеров, которые пережили клиническую смерть

Клиническая смерть – это состояние между жизнью и биологической смертью. В этот период у человека останавливается сердцебиение, дыхание, но мозг еще жив.

В таких случаях у медиков еще есть шанс вернуть человека к жизни через реанимацию. Часто после таких случаев люди рассказывают о различных видениях с "того света" и описывают свои ощущения. В материале 24 Канала рассказываем, кто из известных актеров переживал клиническую смерть.

Кто из известных актеров пережил клиническую смерть?

Лиам Хемсворт

До того, как актер переехал в США, он проживал в Австралии. Еще с детства он часто вместе с друзьями ходил купаться и заниматься серфингом. Однажды будущая знаменитость обмотал свое тело веревкой и погрузился на большую глубину.

Хемсворт едва не утонул и впоследствии признался, что в момент, когда ему не хватило кислорода, он увидел длинный тоннель и яркий свет. Именно такое состояние часто описывают те, кто переживал несколько минут клинической смерти.

Зак Эфрон

Зак Эфрон не просто пережил клиническую смерть, это произошло прямо во время съемок. Команда сериала о выживании отправилась в Папуа-Новую Гвинею. Они должны были снять проект "Убить Зака Эфрона", в котором рассказывается о его трехнедельном пребывании в джунглях. Артист заразился опасной инфекцией и едва не умер.

Были ли у актера какие-то видения, он не рассказывает, однако такой тяжелый опыт ему пришлось пережить.

Шэрон Стоун

Шэрон Стоун также пережила клиническую смерть. Актриса перенесла инсульт и в этот период едва не умерла. Она рассказала, что чувствовала в течение этих нескольких минут: по словам Стоун, она находилась в воронке из белого света и будто исчезала, поднимаясь все выше и выше к яркой вспышке.

Там актриса увидела своих друзей, которые поздоровались с ней. Однако очень быстро все это закончилось, и она снова оказалась в своем теле, в собственной комнате.

Есть и немало других актеров, которые переживали опыт клинической смерти. Среди них:

Элизабет Тейлор. У актрисы была остановка сердца во время операции.

Джейн Сеймур, которая едва не умерла из-за аллергической реакции на препарат.

Дональд Сазерленд

Берт Рейнольдс

Вероятно, многие другие известные люди также могли переживать подобное. Однако не каждый стремится выносить подробности состояния своего здоровья на широкую публику.