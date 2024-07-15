На печальное известие о ее смерти отреагировали коллеги Шеннен Догерти из киноиндустрии. Они выразили свои искренние соболезнования семье и близким актрисы, вспоминая ее как талантливую и преданную своему делу личность.

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Звезды-коллеги эмоционально отреагировали на смерть Шеннен Догерти: что они пишут

Алисса Милано

Алисса Милано, которая сыграла роль младшей сестры Фиби в сериале "Все женщины – ведьмы", выразила свои соболезнования по поводу смерти Шеннен Догерти. Она отметила, что мир потерял талантливую женщину, которая оставила после себя значительное наследие в киноиндустрии.

Алисса также вспомнила об их непростых отношениях. Они не всегда находили общий язык на съемочной площадке, и между ними часто возникали конфликты. Однако, несмотря на эти трудности, Милано всегда очень уважала Догерти за ее профессионализм, силу воли и преданность своему делу.

Не секрет, что у нас с Шеннен были сложные отношения, но в основе их лежал человек, которого я глубоко уважала. Она была талантливой актрисой, любимой многими, и мир стал меньше без нее. Мои соболезнования всем, кто любил ее,

– сказала она.

Роуз Макгоуэн

Актриса Роуз Макгоуэн также выразила свои соболезнования по поводу смерти Шеннен Догерти, отметив ее как настоящего борца. Роуз поделилась своими воспоминаниями о Шеннен, подчеркивая ее непоколебимый дух и силу воли.

У нее было сердце льва. Страсть к ремеслу часто ошибочно принимают за проблему. Шеннен была страстью. По-настоящему познать ее в более позднем возрасте – прекрасный дар. Эта женщина боролась за жизнь. Шеннен знала, как стать звездой, потому что она была ею с детства. Пусть ангелы и Бог перенесут ее в святое царство, где она будет здоровой и молодой. Покойся с миром, воин, мы никогда не забудем тебя,

– написала Роуз.

Брайан Краузе

Брайан Краузе также высказал трогательные слова в адрес Догерти, поделившись тем, как актриса научила его оставаться крепким до самого конца.

Ты показала мне, что такое сила. Ты научила меня быть бесстрашным и жить с целью. Знать свою ценность. Я по-настоящему убит горем,

– написал актер.

Шеннен Догерти боролась с диагнозом рака груди. Она прошла лечение, включая удаление молочной железы. После двух лет борьбы актриса объявила, что находится в стадии ремиссии. Однако в 2019 году рак вернулся и привел к ее смерти в июле 2024 года.