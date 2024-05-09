Украина восхищает весь мир своей стойкостью и силой, активно и безжалостно борясь за свою независимость. В материале Кино 24 рассказываем, какие мировые знаменитости лично посетили Украину после 24 февраля 2022 года.

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Шон Пенн

В 2022 году он посетил Киев трижды. Американский режиссер вручил свою статуэтку Оскар украинскому президенту Владимиру Зеленскому как символ веры в победу Украины.

Президент наградил Шона Пенна орденом "За заслуги" III степени за значительный личный вклад в укрепление межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

На площади Конституции в Киеве расположены таблички с инициалами мировых лидеров, которые поддерживали Украину во время полномасштабного вторжения России, и среди них также есть табличка с именем Шона Пенна.

Джек Глисон

Ирландский актер, которого знают по роли Короля Джофри в сериале "Игра престолов", приехал в Киев в начале февраля 2023 года. Это был его первый визит в украинскую столицу, и он находился там несколько дней. Актер провел мастер-классы по актерскому мастерству для украинцев.

Кроме этого, Джек встретился с военнослужащими, передав им автомобиль, и принял участие в благотворительных сборах средств и аукционах в поддержку Вооруженных сил Украины.

Лиев Шрайбер

Актер и продюсер Лиев Шрайбер уже дважды посетил Украину. В апреле 2022 года он был во Львове, а в августе того же года посетил Киев.

Звезда является амбассадором благотворительной платформы UNITED24, целью которой является оказание помощи украинцам в трудные времена. Лиев активно занимается созданием отдельного военного госпиталя для раненых украинских защитников и защитниц.

Бо Виллимон

В апреле 2022 года американский драматург и сценарист Бо Виллимон, известный благодаря своей работе над сериалом "Карточный домик", приехал в Украину, чтобы снять документальный фильм о военных преступлениях российского агрессора на Киевщине. Его лента будет рассказывать о судьбе обычных людей, ставших свидетелями вторжения.

Также среди голливудских звезд, которые были в Украине после начала большой войны: Джессика Честейн, Бен Стиллер, Кэри Фукунага, Анджелина Джоли и многие другие. Кто-то из них волонтерил, кто-то был на фронте, а кто-то просто пришел в гости. Но каждый проявил поддержку украинцам во время тяжелой борьбы за нашу независимость.