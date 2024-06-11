Другие оставили мирную жизнь и добровольно взяли в руки оружие. В материале Кино 24 вы узнаете, какие украинские актеры и режиссеры ушли на фронт и защищают нашу страну от российского агрессора.

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Украинские актеры и режиссеры, которые добровольно ушли на фронт

С началом полномасштабной войны в Украине многие известные украинские актеры и режиссеры оставили свои привычные жизни и отправились на фронт добровольцами, чтобы защищать Родину от российского агрессора. Их пример вдохновляет миллионы украинцев на стойкость и мужество в борьбе за свободу.

Алексей Тритенко

Талантливый актер, который добровольно решил оставить сцену и съемочную площадку, чтобы стать на защиту Украины. Его патриотизм и решительность служат примером для многих.

Андрей Фединчик

Еще один известный актер театра и кино, который также взял в руки оружие и присоединился в ряды защитников. Жена актера Наталья Денисенко неоднократно признавалась, что решение ее мужа напугало ее, однако совсем не удивило. Андрей защищает Украину с первых дней большой войны.

Гарик Бирча

Хорошо известный украинцам по главной роли в комедийном телесериале "Виталька", криворожанин Гарик Бирча находится на войне с первых дней. В начале полномасштабного вторжения он сразу вступил в ряды ВСУ. Сначала служил в звании старшего сержанта, а через год получил звание главного сержанта.

Среди известных украинских кинодеятелей, которые добровольно ушли на фронт, также есть такие актеры и режиссеры:

Владимир Ращук,

Сергей Филимонов,

Евгений Нищук,

Олег Шульга,

Максим Девизоров,

Александр Печерица,

Максим Нелипа,

Олег Сенцов и другие.

Некоторые из них до сих пор находятся в горячих точках, продолжая бороться за независимость Украины. Другие демобилизовались и теперь помогают силам обороны как волонтеры.

Все они решились на кардинальные изменения в своей жизни ради защиты Родины, демонстрируя невероятную отвагу и патриотизм.