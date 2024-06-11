Інші залишили мирне життя та добровільно взяли до рук зброю. У матеріалі Кіно 24 ви дізнаєтесь, які українські актори та режисери пішли на фронт та захищають нашу країну від російського агресора.

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Українські актори та режисери, які добровільно пішли на фронт

З початком повномасштабної війни в Україні багато відомих українських акторів та режисерів залишили свої звичні життя та вирушили на фронт добровольцями, щоб захищати Батьківщину від російського агресора. Їхній приклад надихає мільйони українців на стійкість та мужність у боротьбі за свободу.

Олексій Тритенко

Талановитий актор, який добровільно вирішив залишити сцену та знімальний майданчик, щоб стати на захист України. Його патріотизм і рішучість служать прикладом для багатьох.

Андрій Федінчик

Ще один відомий актор театру і кіно, який також взяв до рук зброю та приєднався до лав захисників. Дружина актора Наталка Денисенко неодноразово зізнавалась, що рішення її чоловіка налякало її, однак зовсім не здивувало. Андрій захищає Україну з перших днів великої війни.

Гарік Бірча

Добре відомий українцям за головною роллю у комедійному телесеріалі "Віталька", криворіжець Гарік Бірча перебуває на війні з перших днів. На початку повномасштабного вторгнення він одразу вступив до лав ЗСУ. Спочатку служив на званні старшого сержанта, а через рік отримав звання головного сержанта.

Серед відомих українських кінодіячів, які добровільно пішли на фронт, також є такі актори та режисери:

Володимир Ращук,

Сергій Філімонов,

Євген Нищук,

Олег Шульга,

Максим Девізоров,

Олександр Печериця,

Максим Неліпа,

Олег Сенцов та інші.

Деякі з них досі перебувають у найгарячіших точках, продовжуючи боротися за незалежність України. Інші демобілізувалися та тепер допомагають силам оборони як волонтери.

Усі вони наважилися на кардинальні зміни у своєму житті заради захисту Батьківщини, демонструючи неймовірну відвагу та патріотизм.