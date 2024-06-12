Їхній приклад надихає багатьох і показує, що захист Батьківщини – справа кожного громадянина. Читайте в матеріалі Кіно 24 про те, які українські актори отримали повістку до армії та чи служать вони зараз у війську.

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Дмитро Сова

Актор розповідав, що з початку повномасштабного російського вторгнення він багато разів відвідував військкомат. Однак кожного разу, коли дізнавалися про його професію, йому радили зачекати своєї черги.

Лише наприкінці червня йому зателефонували й повідомили, що виписали повістку. Одразу після цього Сова приєднався до захисту України на фронті.

Тарас Цимбалюк

Цимбалюк повідомив, що отримав повістку до військкомату та успішно пройшов медичний огляд. Зараз він чекає своєї черги. Актор відверто поділися, що хвилюється щодо можливого призову на фронт, оскільки зовсім не має знань і досвіду у цій сфері.

Проте, Цимбалюк зазначив, що якщо його направлять на навчання, він виконає свій громадянський обов'язок. Наразі актор не перебуває на фронті, але активно допомагає іншими способами.

Ярослав Безкоровайний

Ярослав Безкоровайний переїхав до Бережан. Оскільки театр, у якому він виступав, тимчасово не працює, він вирішив зайнятися волонтерською діяльністю та готується приєднатися до війська.

Разом зі своїми колегами він організував благодійний аукціон, де актори продають цінні для них речі, щоб зібрати кошти на придбання автомобілів та карет швидкої допомоги.

Ярослав також зізнався, що вже отримав повістку і зараз чекає на дзвінок від військкомату.

Роман Семисал

Актор не став чекати призову і ще у 2014 році зателефонував на "гарячу лінію" Міністерства оборони, заявивши: "Хочу на фронт!". Там йому порадили звернутися до військкомату за місцем проживання. У Києві йому відмовили та направили до військкомату за місцем реєстрації – в Дніпропетровську область.

Дізнавшись, що він музикант за фахом, іронічно зауважили, що на війні потрібні танкісти, артилеристи, снайпери, але не музиканти. Проте, через катастрофічну нестачу бійців, йому дозволили пройти медичну комісію, хоча й без гарантії призову на передову. Вже через два тижні він отримав повістку.

Ці та інші відомі особистості надають допомогу Силам оборони країни, кожен із них обирає власний шлях.