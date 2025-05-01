Как выглядят в реальной жизни звезды культового сериала "Бриджертоны" от Netflix

"Бриджертоны" – один из самых популярных сериалов на Netflix, который заставил зрителей влюбиться в эпоху, воссозданную в этом кинорассказе. Поклонники костюмированной драмы искренне полюбили главных героев сериала.

В материале Кино 24 мы покажем, как они выглядят в реальной жизни.

Советуем Ее просто не узнать: потрясающее фотосравнение Антонины Хижняк в ее самых известных ролях

Никола Кохлан – Пенелопа

Никола Кохлан сыграла роль Пенелопы – застенчивой и неуверенной в себе девушки. Только в третьем сезоне зрители увидели ее совсем другой. В этих эпизодах девушка наконец нашла свою любовь. Вот как актриса выглядит в реальной жизни:

Кстати, если вы ищете ленты, похожие на "Бриджертоны", мы собрали для вас такой список по ссылке.

Джонатан Бейли – Энтони Бриджертон

Энтони, роль которого исполнил Джонатан Бейли, – самый старший из Бриджертонов. Он принципиальный, харизматичный и имеет сильный характер. Его история любви была в центре внимания второго сезона. Вот как в реальной жизни выглядит Джонатан Бейли:

Фиби Дайневор – Дафни Бриджертон

История Дафни Бриджертон – это начало целой эпохи семьи Бриджертонов, которые год за годом находят свою настоящую любовь. Фиби Дайневор удалось мастерски воплотить образ нежной и хрупкой Дафни, которая всю жизнь мечтала о большой любви – и в конце концов ее нашла.

Люк Томпсон – Бенедикт Бриджертон

Люк Томпсон сыграл роль Бенедикта, историю которого мы увидим в новом сезоне. Известно, что в этих эпизодах речь пойдет о развитии его отношений с таинственной красавицей Софи, с которой он познакомится на балу.

Зрители уже с нетерпением ждут продолжения. Премьера сезона ожидается на Netflix в 2026 году.