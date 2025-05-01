Одной из таких талантливых актрис является Антонина Хижняк – звезда, которая не боится смелых перевоплощений и каждый раз открывает себя по-новому. В материале Кино 24 мы собрали для вас фотосравнение звезды сериала "Ключи от правды" в ее выдающихся ролях.

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Фотосравнение Антонины Хижняк в самых популярных ролях

"Поймать Кайдаша"

Одна из самых известных ролей Антонины Хижняк – Мотря в сериале "Поймать Кайдаша".

В этой ленте актриса воплотила харизматичную, своенравную "девку с перцем", чьи цитаты украинцы помнят до сих пор.



Антонина Хижняк в сериале "Поймать Кайдаша" / Кадр из сериала

"Ключи от правды"

В сериале "Ключи от правды" Антонина Хижняк исполнила главную роль – Валерии. Ее героиня работает в полиции и переживает трагедию: погиб ее брат. Все считают его убийцей, но Валерия уверена, что это не так, и решает самостоятельно выяснить правду.

Ради расследования она устраивается в отель "Либерти", где ее ждет целый клубок загадочных событий и трудностей. В этом проекте Антонина предстает в образе настоящего борца за справедливость и закон.



Антонина Хижняк в сериале "Ключи от правды" / Кадр из сериала

"Когда ты выйдешь замуж?"

В культовой романтической комедии "Когда ты выйдешь замуж?" Антонина Хижняк сыграла роль Лоры – той самой безумной одногруппницы из университета, королевы вечеринок и авантюрных приключений. С ней всегда весело, хотя иногда и опасно. Но Лора не остановится даже после свадьбы.



Антонина Хижняк в фильме "Когда ты выйдешь замуж?" / Кадр из фильма

Актерский диапазон Антонины Хижняк, харизма и способность меняться из роли в роль давно покорили сердца украинских зрителей уже не один раз и точно сделают это снова.