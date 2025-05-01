Однією з таких талановитих акторок є Антоніна Хижняк – зірка, яка не боїться сміливих перевтілень і щоразу відкриває себе по-новому. У матеріалі Кіно 24 ми зібрали для вас фотопорівняння зірки серіалу "Ключі від правди" у її найвидатніших ролях.

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Фотопорівняння Антоніни Хижняк у найпопулярніших ролях

"Спіймати Кайдаша"

Одна з найвідоміших ролей Антоніни Хижняк – Мотря у серіалі "Спіймати Кайдаша".

У цій стрічці акторка втілила харизматичну, норовливу "дівку з перцем", чиї цитати українці пам'ятають і досі.



Антоніна Хижняк у серіалі "Спіймати Кайдаша" / Кадр із серіалу

"Ключі від правди"

У серіалі "Ключі від правди" Антоніна Хижняк виконала головну роль – Валерії. Її героїня працює в поліції й переживає трагедію: загинув її брат. Усі вважають його вбивцею, але Валерія впевнена, що це не так, і вирішує самостійно з'ясувати правду.

Заради розслідування вона влаштовується до готелю "Ліберті", де на неї чекає цілий клубок загадкових подій і труднощів. У цьому проєкті Антоніна постає в образі справжнього борця за справедливість і закон.



Антоніна Хижняк у серіалі "Ключі від правди" / Кадр із серіалу

"Коли ти вийдеш заміж?"

У культовій романтичній комедії "Коли ти вийдеш заміж?" Антоніна Хижняк зіграла роль Лори – тієї самої шаленої одногрупниці з університету, королеви вечірок і авантюрних пригод. З нею завжди весело, хоча іноді й небезпечно. Але Лора не зупиниться навіть після весілля.



Антоніна Хижняк у фільмі "Коли ти вийдеш заміж?" / Кадр із фільму

Акторський діапазон Антоніни Хижняк, харизма і здатність змінюватися з ролі в роль давно підкорили серця українських глядачів вже не один раз і точно зроблять це знову.