Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на інстаграм доньки акторки Емі Ірвінг. Прісцилла Пойнтер була відома за ролями у стрічках "Жахіття на вулиці В'язів" та серіалі "Даллас".

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Померла Прісцилла Пойнтер: що відомо про акторку

Акторка пішла з життя за два тижні до свого 101-річного ювілею. За словами її доньки, мама спокійно померла уві сні у власному будинку в США.

Прісцилла Пойнтер, відома театральна, теле- та кіноакторка, мати Девіда, Кеті та Емі Ірвінгів, мирно померла уві сні у віці 100 років. Її точно буде не вистачати,

– каже донька акторки.

Акторка була однією з головних зірок серіалу "Даллас" і також з'являлася в таких проєктах, як "Флеш" і "Закон Лос-Анджелеса". Серед її кіноробіт – фільми "Дорога мамо", "Кошмар на вулиці В'язів", "Керрі", а також культовий трилер Девіда Лінча "Синій оксамит".

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