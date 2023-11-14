Где сейчас и как изменились звезды сериала "Киев днем и ночью": некоторых не узнать

"Киев днем и ночью" – это первый в своем роде сериал в Украине, объединяющий драматургию телесериала и реальные жизненные истории. Это шоу, разворачивающееся в реальном времени с участием обычных людей вместо профессиональных актеров.

Герои не созданы, а реальны люди, которые оказываются в сценарных ситуациях и выражают свои естественные, живые эмоции. Как сложилась жизнь участников сериала и как они выглядят сегодня, смотрите в материале 24 Канала.

Смотрите также 5 документальных фильмов об азартных играх, которые понравятся не только игрокам

Как изменились герои сериала "Киев днем и ночью"

Богдан Шелудяк

Богдан из сериала "Киев днем и ночью" сегодня – украинский телеведущий и блоггер. Впрочем, недавно в жизни актера произошли неприятные события. У него диагностировали редкое заболевание – синдром Гийена-Барре. В инстаграме шоумен сообщил, что после двухнедельного пребывания в больнице удалось остановить болезнь, но перед ним еще долгий путь восстановления.

Александр Озолин

Харизматичный Саша из сериала "Киев день и ночь" сегодня изменил свой образ жизни, занимается спортом и общается на украинском языке. В сериале он был воплощением разгульной, беззаботной жизни, полной алкоголя и девушек. Но, несмотря на это, Озолин был одним из самых хороших персонажей.

Альбина Перерыв

Альбина не остановилась только на съемках сериала "Киев днем и ночью". Она также снялась в ленте "След". Кроме того, сегодня актриса активно выражает свою позицию, поддерживая Украину. Она родилась в Сумской области и в начале полномасштабного вторжения переехала. Альбина поддерживала вынужденно переселенных лиц. Рассказы звезды сериала о первых страхах войны, заботах и преодолении трудностей – все это нашло отклик среди присутствующих, поскольку женщины, пришедшие на встречу с актрисой, так же как и она, пережили переселение.

Оксана Аврам

Одна из основных героинь сериала, Оксана, является для многих поклонников самым положительным персонажем "Киев днем и ночью". Сейчас актриса активно ведет свой инстаграм, где часто публикует яркие фото из своей жизни и делится тем, что у нее происходит.

Карина Авакумова

Карина сыграла в сериале девушку с характером, для которой важно состояние и карьера, она была героиней, которая добивалась всего, чего стремится любой ценой, даже сквозь собственные принципы. Хотя в жизни она оказалась совсем другой. Впрочем, есть общее у Карины в сериале и в жизни – это ее амбиции как музыкальной исполнительницы. В частности, Авакумова принимала участие в кастинге на проекте Голос страны, а также записала свою песню. Кроме того, актриса создала семью и имеет маленького сыночка.