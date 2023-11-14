Герої не створені, а є реальні люди, які опиняються в сценарних ситуаціях і висловлюють свої природні, живі емоції. Як склалось життя учасників серіалу та як вони виглядають сьогодні, дивіться в матеріалі 24 Каналу.

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Як змінились герої серіалу "Київ вдень та вночі"

Богдан Шелудяк

Богдан із серіалу "Київ вдень та вночі" сьогодні – український телеведучий і блогер. Утім, нещодавно у житті актора відбулись неприємні події. У нього діагностували рідкісне захворювання – синдром Гійєна-Барре. У своєму інстаграмі шоумен повідомив, що після двотижневого перебування в лікарні вдалося зупинити хворобу, але перед ним ще довгий шлях відновлення.

Олександр Озолін

Харизматичний Саша з серіалу "Київ вдень та вночі" сьогодні змінив свій спосіб життя, займається спортом та спілкується українською мовою. У серіалі він був втіленням розгульного, безтурботного життя, повного алкоголю та дівчат. Але, попри це, Озолін був одним із найдобріших персонажів.

Альбіна Перерва

Альбіна не зупинилась лише на зйомках серіалу "Київ вдень та вночі". Вона також знялась у стрічці "Слід". Окрім того, сьогодні акторка активно висловлює свою позицію, підтримуючи Україну. Вона народилася в Сумській області й на початку повномасштабного вторгнення переїхала. Альбіна підтримувала вимушено переселених осіб. Розповіді зірки серіалу про перші страхи війни, турботи та подолання труднощів – усе це знайшло відгук серед присутніх, оскільки жінки, які прийшли на зустріч з акторкою, так, як і вона, пережили переселення.

Оксана Аврам

Одна з основних героїнь серіалу, Оксана, є для багатьох прихильників найпозитивнішим персонажем "Київ вдень та вночі". Зараз акторка активно веде свій інстаграм, де часто публікує яскраві фото зі свого життя та ділиться тим, що в неї відбувається.

Каріна Аввакумова

Каріна зіграла у серіалі дівчину з характером, для якої важливі статки й кар'єра, вона була героїнею, яка добивалася всього, чого прагне будь-якою ціною, навіть крізь власні принципи. Хоча у житті вона виявилась зовсім іншою. Утім, є дещо спільне у Каріни в серіалі та в житті – це її амбіції як музичної виконавиці. Зокрема, Аввакумова брала участь у кастингу на проєкті Голос країни, а також записала свою пісню. Окрім того, акторка створила сім'ю та має маленького синочка.