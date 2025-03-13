В материале Кино 24 мы расскажем, кто воплотил роли в "Ключах от правды". А также покажем, как эти актеры выглядят вне экранов телевизоров.

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Антонина Хижняк

Антонина Хижняк исполнила главную роль в сериале – роль Валерии. Ее героиня была работником полиции, но, чтобы узнать правду о смерти брата, которого считают убийцей, она становится администратором в отеле "Либерман". Валерия работает под прикрытием, чтобы раскрыть тайну и найти ответы, не выдавая своих намерений. Антонина прекрасно передала внутреннюю борьбу и решительность своей героини, которая не остановится ни перед какими трудностями.

Кстати, многие зрители сравнивают украинские сериалы "Парочка следователей" и "Ключи от правды". Мы собрали для вас общее и отличное в этих лентах.

Сергей Стрельников

Сергей Стрельников в роли Олексы – охранник отеля "Либерман", который ранее работал в СБУ. Однако его карьера там не сложилась из-за одной ошибки. Олекса – это персонаж, который отличается придирчивостью, внимательностью и категоричностью, что делает его незаменимым в расследовании. Сергей удачно воплотил образ мужественного и серьезного мужчины, чей опыт и преданность делу добавляют глубины его персонажу.

Владимир Гладкий

Владимир Гладкий сыграл Сему, бывшего коллегу Валерии по работе. После того как она уволилась, Сема остался верен их дружбе и тайком помогает ей расследовать убийство брата. Владимир сумел создать образ надежного и верного друга, который готов рисковать ради справедливости, даже если это угрожает его собственной безопасности.

Ярослав Шахторин

Ярослав Шахторин воплотил роль Бори – сына владельца отеля "Либерман". Его персонаж имеет свою загадочность и сложный характер. Интересно, что Ярослав сыграл также в сериале "Парочка следователей", где его роль кардинально отличается от того, что он сделал в "Ключах от правды". Эти два проекта показывают разнообразие его актерских способностей, поскольку персонажи, которых он играет, имеют совершенно разные черты и мотивацию.

Актерский состав "Ключей от правды" демонстрирует высокий профессионализм и умение создавать образы, которые делают сериал еще более интересным для зрителей.