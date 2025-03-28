Кто сыграл в новейшем украинском сериале "Ключи от правды": список главных актеров
- Сериал "Ключи от правды" рассказывает о следователе Валерии, которая пытается раскрыть тайну смерти своего брата, работая в отеле Liberty.
- Главные роли исполняют Антонина Хижняк, Сергей Стрельников, Владимир Гладкий, Алексей Череватенко и Андрей Саминин.
С 10 марта в 20:00 украинские киноманы с нетерпением ожидают новые эпизоды популярного детективного сериала "Ключи от правды". С понедельника до четверга лента захватывает внимание зрителей своими напряженными событиями и неожиданными поворотами сюжета.
Что интересно, "Ключи от правды" можно посмотреть онлайн и насладиться актерской игрой известных украинцев у себя дома. Кто сыграл в этом сериале – рассказывает Кино 24.
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Валерия – Антонина Хижняк
Актриса воплотила образ Валерии, бывшей сотрудницы полиции. После того как девушка захотела узнать правду о смерти своего брата, она решает уволиться с работы. Поэтому героиня начала работать в отеле Liberty и параллельно проводить собственное расследование.
Алексей – Сергей Стрельников
Сергей сыграл роль охранника отеля Liberty. Мужчина ранее работал в СБУ, но из-за серьезной ошибки ему пришлось оставить свою должность.
Семен – Владимир Гладкий
Актер предстал в роли Семена, лучшего друга Валерии, который никогда не отказывает ей в поддержке. Он тайно присоединился к расследованию экс-коллеги и помогает ей найти убийцу брата.
Эдуард Самойлов – Алексей Череватенко
Алексей Череватенко исполнил роль Эдуарда – влиятельного бизнесмена, который переживает эмоциональные трудности. Он имеет офис в пентхаусе отеля, который охраняет собственная служба безопасности.
Илья – Андрей Саминин
Актер воплотил образ Ильи, экс-начальника главной героини. Мужчина имеет звание майора и планирует заполучить сердце Валерии.
О чем сериал "Ключи от правды"
В центре сюжета – опытная и решительная следователь Валерия, которая неожиданно теряет брата. Его смерть становится для нее не только глубоким личным горем, но и несправедливой трагедией, которую героиня готова расследовать до конца. Она не верит в официальную версию, поэтому направляет свои силы на поиск виновного и восстановление чести родного человека.
Впрочем, следствие приобретает новые обороты, когда Валерия решает оставить свою работу в органах, поскольку официальные структуры не готовы поддержать ее расследование. Женщина берет на себя роль детектива и отправляется на самостоятельный поиск правды. Путь ведет ее в отель, где, на первый взгляд, ничего не указывает на подозрительную деятельность. Это обычное место, куда приезжают туристы, бизнесмены и просто люди, которые ищут отдыха. Однако уже вскоре Валерия понимает, что за его стенами скрыто немало тайн, связанных с ее братом.