Что интересно, "Ключи от правды" можно посмотреть онлайн и насладиться актерской игрой известных украинцев у себя дома. Кто сыграл в этом сериале – рассказывает Кино 24.

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Валерия – Антонина Хижняк

Актриса воплотила образ Валерии, бывшей сотрудницы полиции. После того как девушка захотела узнать правду о смерти своего брата, она решает уволиться с работы. Поэтому героиня начала работать в отеле Liberty и параллельно проводить собственное расследование.

Алексей – Сергей Стрельников

Сергей сыграл роль охранника отеля Liberty. Мужчина ранее работал в СБУ, но из-за серьезной ошибки ему пришлось оставить свою должность.

Семен – Владимир Гладкий

Актер предстал в роли Семена, лучшего друга Валерии, который никогда не отказывает ей в поддержке. Он тайно присоединился к расследованию экс-коллеги и помогает ей найти убийцу брата.

Эдуард Самойлов – Алексей Череватенко

Алексей Череватенко исполнил роль Эдуарда – влиятельного бизнесмена, который переживает эмоциональные трудности. Он имеет офис в пентхаусе отеля, который охраняет собственная служба безопасности.

Илья – Андрей Саминин

Актер воплотил образ Ильи, экс-начальника главной героини. Мужчина имеет звание майора и планирует заполучить сердце Валерии.

О чем сериал "Ключи от правды"

В центре сюжета – опытная и решительная следователь Валерия, которая неожиданно теряет брата. Его смерть становится для нее не только глубоким личным горем, но и несправедливой трагедией, которую героиня готова расследовать до конца. Она не верит в официальную версию, поэтому направляет свои силы на поиск виновного и восстановление чести родного человека.

Впрочем, следствие приобретает новые обороты, когда Валерия решает оставить свою работу в органах, поскольку официальные структуры не готовы поддержать ее расследование. Женщина берет на себя роль детектива и отправляется на самостоятельный поиск правды. Путь ведет ее в отель, где, на первый взгляд, ничего не указывает на подозрительную деятельность. Это обычное место, куда приезжают туристы, бизнесмены и просто люди, которые ищут отдыха. Однако уже вскоре Валерия понимает, что за его стенами скрыто немало тайн, связанных с ее братом.