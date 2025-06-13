Украинцы их обожают: как сейчас выглядят актеры сериала "Ключи от правды"

"Ключи от правды" – это один из самых популярных украинских сериалов современности. В ленте сыграла популярная Антонина Хижняк, которая была известна украинскому зрителю благодаря роли сварливой Мотри в фильме "Поймать Кайдаша".

В этом сериале Антонина сыграла совершенно другого персонажа и сразу влюбила в себя украинцев. В материале Кино 24 мы покажем, как сейчас выглядят актеры сериала "Ключи от правды".

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Антонина Хижняк

Антонина Хижняк известна украинскому зрителю по большому количеству украинских лент. Однако одной из последних является "Ключи от правды".

В сериале актриса воплотила образ Валерии – бывшей сотрудницы полиции, которая ищет правду. Она увольняется с работы и начинает работать в отеле Либерти. Все ради того, чтобы провести собственное расследование и найти свои ключи от правды.

Сейчас актриса продолжает работать в театре и кино и, вероятно, уже совсем скоро мы увидим уже новую ленту с Антониной в главной роли.

Алексей Стрельников

Еще один популярный украинский актер, звезда фильма "Довбуш" Сергей Стрельников также сыграл в сериале "Ключи от правды". Он воплотил роль охранника Либерти, по имени Алексей. Мужчина не любит лжи и несправедливости, поэтому становится идеальным партнером для Валерии.

В реальной жизни Сергей активно занимается не только съемками фильмов, но и помогает украинским защитникам.

Владимир Гладкий

Владимир Гладкий воплотил роль лучшего друга Валерии. Семен, который всегда готов подставить ей свое плечо, также стал настоящим любимцем украинской аудитории. Вот, как актер выглядит сегодня:

В "Ключах от правды" также сыграли Ирина Кудашова, Андрей Саминин, Алексей Череватенко и другие. Если вы до сих пор не видели этот украинский сериал, вам точно стоит это исправлять.

Кстати, если вы в поиске новой ленты, вам точно понравится криминальный детектив на Netflix, в который влюбились украинцы: что это за лента.