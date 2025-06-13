У цьому серіалі Антоніна зіграла абсолютно іншого персонажа та одразу закохала у себе українців. У матеріалі Кіно 24 ми покажемо, як зараз виглядають актори серіалу "Ключі від правди".

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Антоніна Хижняк

Антоніна Хижняк відома українському глядачеві з великої кількості українських стрічок. Однак однією з останніх є "Ключі від правди".

У серіалі акторка втілила образ Валерії – колишньої співробітниці поліції, яка шукає правду. Вона звільняється з роботи та починає працювати у готелі Ліберті. Усе заради того, аби провести власне розслідування та знайти свої ключі від правди.

Наразі акторка продовжує працювати у театрі та кіно і, ймовірно, уже зовсім скоро ми побачимо уже нову стрічку з Антоніною у головній ролі.

Олексій Стрельников

Ще один популярний український актор, зірка фільму "Довбуш" Сергій Стрельников також зіграв у серіалі "Ключі від правди". Він втілив роль охоронця Ліберті, на ім'я Олексій. Чоловік не любить брехні та несправедливості, тому стає ідеальним партнером для Валерії.

У реальному житті Сергій активно займається не лише зйомками фільмів, а й допомагає українським захисникам.

Володимир Гладкий

Володимир Гладкий втілив роль найкращого друга Валерії. Семен, який завжди готовий підставити їй своє плече, також став справжнім улюбленцем української аудиторії. Ось, як актор виглядає сьогодні:

У "Ключах від правди" також зіграли Ірина Кудашова, Андрій Самінін, Олексій Череватенко та інші. Якщо ви досі не бачили цей український серіал, вам точно варто це виправляти.

До речі, якщо ви у пошуку нової стрічки, вам точно сподобається кримінальний детектив на Netflix, у який закохались українці: що це за стрічка.