Серед них знайдете серіал "Відділ нерозкритих справ" – блискучий, високорейтинговий детектив із кримінальною атмосферою. У матеріалі Кіно 24 розповімо більше про сюжет та покажемо трейлер цієї кіноісторії.

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"Відділ нерозкритих справ" – блискучий детектив: про що сюжет

Цей серіал потрапив в топ-10 найпопулярніших стрічок на Netflix, які дивляться українці протягом тижня. Глядачі зазначають, що він затягує від першого епізоду і до останнього. І хоча стрічка вийшла тільки у квітні 2025 року, вона вже зібрала доволі високі глядацькі рейтинги.

У центру сюжету цієї історії Карл, який раніше був доволі успішним детективом. Він розкривав усі справи, які потрапляли в його руки, навіть найзаплутаніші. Щоправда, одного разу трапилася дуже виняткова ситуація.

У результаті цього розслідування один із напарників Карла отримав важкі травми, а інший – взагалі загинув. Тепер він відчуває себе винним у цьому.

"Відділ нерозкритих справ": дивіться онлайн трейлер серіалу

Пройшли роки, а Карл вирішує повернутися до розслідування цієї складної справи, яка вже довго не дає йому спокою. Він рухається не тільки до розкриття цього резонансного випадку, але починає ще більше розуміти, що насправді його лякає.

Головні ролі у стрічці зіграли такі актори: Метью Ґуд, Хлоя Піррі, Джеймі Сівес, Марк Боннар, Алексєй Манвелов, Лія Бірн, Кейт Дікі.

Якщо ж ви – не фанат детективів, кримінальних трилерів та драм, оберіть для перегляду блискучу комедію на Netflix, яку варто подивитись з друзями літнього вечора: що це за стрічка.