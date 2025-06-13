Наразі мережа просто гуде відгуками та роликами, присвяченими найяскравішим моментам нового сезону. У матеріалі Кіно 24 ми зібрали добірку найпопулярніших відео з тіктоку, що активно ширяться мережею.

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Відгуки 3 сезон серіалу "Джинні та Джорджія"

У мережі тікток глядачі активно діляться улюбленими моментами із серіалу та залишають відгуки.

Багато хто зазначає, що не очікував, що третій сезон "Джинні та Джорджії" буде таким сумним. Дехто публікує свої найулюбленіші сцени, а інші – засуджують вчинки головної героїні.

Ось добірка відеороликів:

До речі, ми показали, як виглядають актори серіалу "Джинні та Джорджія" у реальному житті. Декого із них просто не впізнати. Дивіться фото – за посиланням.