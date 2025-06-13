Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на Netflix. У матеріалі дізнаєтеся точну дату прем'єри та що відомо про фінальні епізоди.

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Коли відбудеться прем'єра 3 сезону серіалу "Гра в кальмара"

Легендарна історія "Гри в кальмара" закінчується уже цього місяця. Стало відомо, що фінальний сезон вийде 27 червня 2025 року на Netflix.

Останній сезон, останнє протистояння,

– заінтригували фанатів кінотворці.

Прихильників неабияк потішила ця новина, адже після фіналу другого сезону гри в кальмари у фанатів залишилося чимало запитань, адже останній епізод завершився інтригою.

У тизері можна побачити знайому ляльку Янг Хі, яку глядачі пам'ятають зі сцени з грою "Червоне світло, зелене світло". Учасники "Гри в кальмара" прямують до неї, а на їхніх костюмах видно порядкові номери. Проте не лише Янг Хі з'являється у ролику – глядачам також представили нового персонажа Чол Су, який є чоловічим аналогом дівчинки-робота.

"Гра в кальмара": дивіться онлайн трейлер 3 сезону

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