Стримінгова платформа Netflix оновила свій список найпопулярніших стрічок. У топ 10 опинився новий бойовик "Нокаут", який точно зможе зацікавити справжніх прихильників адреналіну. У матеріалі Кіно 24 розповімо більше про сюжет та покажемо трейлер стрічки.

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Блискучий бойовик "Нокаут": про що сюжет фільму

Це французький бойовик Антуана Блоссера, прем'єра якого відбулась 6 червня 2025 року. За сюжетом фільму, черговий бій на рингу раптово завершується не просто нокаутом, а тим, що боєць ММА зовсім випадково вбиває свого суперника. З цього моменту у його житті розпочинається справжній жах.

Щодня та щохвилини він шукає порятунку від гострого відчуття провини. Та в один момент нарешті знаходить можливість спокутувати свою помилку.

"Нокаут": дивіться онлайн трейлер фільму

Цей боєць наважується допомогти вдові колишнього суперника. Йому доведеться відшукати її рідного сина, який зник безвісти.

Головні ролі у фільмі зіграли Сіріл Ґан, Еліс Белаїді, Фуед Набба, Енн Азуле, Верджіл Бремлі, Малон Етторі та інші.

Цей бойовик посів друге місце серед найпопулярніших стрічок на стримінговій платформі Netflix. Попереду нього – лише український фільм "Відпустка наосліп", який уже кілька тижнів утримує позицію найпопулярнішого фільму серед українських глядачів.