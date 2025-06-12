Стриминговая платформа Netflix обновила свой список самых популярных лент. В топ 10 оказался новый боевик "Нокаут", который точно сможет заинтересовать настоящих поклонников адреналина. В материале Кино 24 расскажем больше о сюжете и покажем трейлер ленты.

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Блестящий боевик "Нокаут": о чем сюжет фильма

Это французский боевик Антуана Блоссера, премьера которого состоялась 6 июня 2025 года. По сюжету фильма, очередной бой на ринге внезапно завершается не просто нокаутом, а тем, что боец ММА совершенно случайно убивает своего соперника. С этого момента в его жизни начинается настоящий ужас.

Ежедневно и ежеминутно он ищет спасения от острого чувства вины. Но в один момент наконец находит возможность искупить свою ошибку.

"Нокаут": смотрите онлайн трейлер фильма

Этот боец решается помочь вдове бывшего соперника. Ему придется отыскать ее родного сына, который пропал без вести.

Главные роли в фильме сыграли Сирил Ган, Элис Белаиди, Фуэд Набба, Энн Азуле, Верджил Брэмли, Малон Эттори и другие.

Этот боевик занял второе место среди самых популярных лент на стриминговой платформе Netflix. Впереди него – только украинский фильм "Отпуск вслепую", который уже несколько недель удерживает позицию самого популярного фильма среди украинских зрителей.