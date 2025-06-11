Свежий список самых популярных фильмов может пригодиться тем, кто ищет новые варианты лент для просмотра вечером или в выходной. Кино 24 расскажет больше о последних фаворитах украинцев на Netflix.

К слову Блестящая комедия на Netflix, которую стоит посмотреть с друзьями летним вечером: что это за лента

"Отпуск вслепую"

Уже третью неделю подряд украинцы чаще всего выбирают для просмотра фильм "Отпуск вслепую" с Даниэлем Салемом – забавную романтическую драму.

В центре сюжета – успешная киевская предпринимательница, которую ужасно не любит коллектив. Чтобы отдохнуть от шефини, подчиненные заставляют ее уйти в отпуск. Женщина отправляется на вершину Карпат в горный домик. Там она проведет праздники с владельцем дома – военным, который вернулся домой на отдых.

"Отпуск вслепую": смотрите трейлер онлайн

"Полный нокаут"

Второе место в рейтинге занял французско-бельгийский боевик с участием Сирила Гана.

Боец ММА на очередном ожесточенном бою случайно убивает своего соперника. Ужасная трагедия навсегда меняет жизнь главного героя. Он прежде всего хочет загладить вину, а потому решает помочь вдове бывшего бойца. Мужчина самостоятельно отыскивает ее родного сына.

"Полный нокаут": смотрите трейлер онлайн

"Капля"

Криминальная драма от Тайлера Перри оказалась на третьем месте рейтинга.

Главная героиня фильма – Джания, одинокая мать, которой едва удается сводить концы с концами. Она пытается обеспечить больную дочь, но трагические и неожиданные события постепенно доводят ее до предела. Джания решает пойти темным путем и оказывается в центре преступления.

"Капля": смотрите трейлер онлайн

Также в десятку популярных фильмов в Украине за период 2 – 8 июня попали ленты, что тоже достойны внимания. Некоторые из них держатся в рейтинге более месяца.