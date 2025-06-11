Свежий список самых популярных фильмов может пригодиться тем, кто ищет новые варианты лент для просмотра вечером или в выходной. Кино 24 расскажет больше о последних фаворитах украинцев на Netflix.
К слову Блестящая комедия на Netflix, которую стоит посмотреть с друзьями летним вечером: что это за лента
"Отпуск вслепую"
Уже третью неделю подряд украинцы чаще всего выбирают для просмотра фильм "Отпуск вслепую" с Даниэлем Салемом – забавную романтическую драму.
В центре сюжета – успешная киевская предпринимательница, которую ужасно не любит коллектив. Чтобы отдохнуть от шефини, подчиненные заставляют ее уйти в отпуск. Женщина отправляется на вершину Карпат в горный домик. Там она проведет праздники с владельцем дома – военным, который вернулся домой на отдых.
"Отпуск вслепую": смотрите трейлер онлайн
"Полный нокаут"
Второе место в рейтинге занял французско-бельгийский боевик с участием Сирила Гана.
Боец ММА на очередном ожесточенном бою случайно убивает своего соперника. Ужасная трагедия навсегда меняет жизнь главного героя. Он прежде всего хочет загладить вину, а потому решает помочь вдове бывшего бойца. Мужчина самостоятельно отыскивает ее родного сына.
"Полный нокаут": смотрите трейлер онлайн
"Капля"
Криминальная драма от Тайлера Перри оказалась на третьем месте рейтинга.
Главная героиня фильма – Джания, одинокая мать, которой едва удается сводить концы с концами. Она пытается обеспечить больную дочь, но трагические и неожиданные события постепенно доводят ее до предела. Джания решает пойти темным путем и оказывается в центре преступления.
"Капля": смотрите трейлер онлайн
Также в десятку популярных фильмов в Украине за период 2 – 8 июня попали ленты, что тоже достойны внимания. Некоторые из них держатся в рейтинге более месяца.
- "Собачки";
- "Бабушки";
- "Опустошение";
- "Большая прогулка";
- "Соучастник";
- "Секреты домашних животных 2";
- "Тролли. Снова вместе".