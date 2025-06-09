В материале Кино 24 расскажем больше о сюжете ленты и как отзываются зрители о фильме.

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Что известно о фильме "Любимый из будущего"

Эта лента – это комедийная мелодрама, которая сможет и рассмешить, и довести до слез. Фильм станет идеальным вариантом для просмотра теплым летним вечером. Если вы хотите пригласить друзей в гости, то эта комедия станет для вас отличным спутником.

Лента о любви, семье и о том, что время уже нельзя вернуть назад, поэтому нужно наслаждаться каждым моментом.

"Любимый из будущего": смотрите онлайн трейлер фильма

В центре сюжета парень, по имени Тим, который узнает, что у него есть чрезвычайные способности. Это случается в день его совершеннолетия. Парень обладает способностью путешествовать во времени. Чтобы эта суперсила не пропадала зря, Тим решил воспользоваться ею на благо человечества. Правда, эта способность действует только на него. Поэтому парень будет искать способ повлиять на окружающие события, что, вероятно, приведет его к настоящей любви

Хотя это комедия, зрители после просмотра отмечают, что лента способна растрогать до слез и напомнить о действительно важных вещах – в частности о том, насколько прекрасна наша жизнь и каждый из нас является хозяином своей судьбы.

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