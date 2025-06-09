Кстати, мы собрали список отзывов на эту ленту. А теперь в материале Кино 24 покажем, как выглядят актеры из сериала "Джинни и Джорджия" в реальной жизни.

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Как выглядят актеры сериала "Джинни и Джорджия" в реальной жизни

Антония Джентри – Джинни

Антония Джентри – это американская актриса, которая получила большую популярность благодаря роли Вирджинии Миллер в сериале "Джинни и Джорджия". В ленте она воплотила роль подростка, которая имеет немало проблем в семье и личной жизни. На самом же деле Антония уже 27-летняя женщина и вот как она выглядит в реальной жизни:

Брианна Хоуи – Джорджия

Брианна Хоуи – актриса, которая также сыграла главную роль в сериале "Джини и Джорджия". Она воплотила роль Джорджии Миллер – женщины, которая стала мамой в 15 и которую жизнь научила бороться за свое счастье всеми возможными способами. На самом деле актрисе 36 лет и вот как она выглядит в реальной жизни:

Феликс Меллард – Маркус

Этот австралийский актер сыграл роль Маркуса Бейкера в сериале Netflix "Джинни и Джорджия". В реальной жизни ему 27 лет. Вот как он выглядит вне экранов:

Сара Вейсглэсс – Максин

26-летняя канадская актриса Сара Вейсглесс также сыграла в сериале "Джинни и Джорджия". Она воплотила роль Максин. Кроме того, знаменитость известна за роль Джорди Купер в детском ситкоме "Отменено".

Кстати, всех этих любимых персонажей из сериала "Джинни и Джорджия" вы сможете увидеть еще и в четвертом сезоне, ведь стриминговая платформа Netflix уже официально подтвердила информацию о том, что новому сезону таки – быть.