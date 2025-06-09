Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на инстаграм-страницу СТБ. В материале узнаете, что известно о новом сезоне.

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Сериал "Просто Надежда" продлили на 2 сезон: что известно

Украинский сериал "Просто Надежда" продлили на второй сезон. Напомним, что главные роли в сериале исполнили Зоряна Марченко, Сергей Кисель и Артемий Егоров.

Пока неизвестна дата премьеры второго сезона, Однако зрители уже в ожидании новых эпизодов и новых сюжетных поворотов любимых персонажей – Надежды, Юрия и Максима.

Напомним, что сюжет развивается вокруг Надежды, которая является мамой троих детей, и которая из-за горя, которое принесла полномасштабная война в Украину, вынуждена начать свой путь с чистого листа.

Первый сезон ленты закончился тем, что Надежда наконец раскрыла для себя всю правду и наконец развелась с мужем, который годами ей изменял, найдя свое счастье и приют в любви с Максимом.

Вероятно, в новом сезоне любимых персонажей ожидают испытания войной, отношениями и родительскими обязанностями.

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