Многие фанаты уже успели посмотреть свеженькие серии "Джинни и Джорджии". В материале Кино 24 мы собрали честные отзывы украинцев, которые пишут в сети.

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Что пишут украинцы о 3 сезоне сериала "Джинни и Джорджия"

Почти все зрители третьего сезона сериала "Джинни и Джорджия" отмечают, что новые эпизоды просто разбивают сердце на куски. Они пишут, что это сезон оказался очень грустным и большинство из них плакали во время просмотра каждой серии. Вот что пишут комментаторы в сети:

"Люблю этот сериал. Он подходит для каждого подростка и их родителей. Я плакала каждой серии этого сезона. Сколько важных вопросов поднимается!"

"Я как раз досматриваю 8 серию. Так грустно и больно настолько, что не могу смотреть дальше, но и не могу перестать смотреть. Мне всегда так нравилась Джорджия, а тут сделали из нее такого монстра!"

"Джинни и Джорджия": смотрите онлайн трейлер 3 сезона сериала

"Этот сезон просто рвет на куски!"

"Это такой грустный сезон... Столько событий, что все и не запомнишь, и почти все они грустные, но сезон – мощный"

"Проплакала целый третий сезон... каждую серию."

Кстати, на Netflix отметили, что уже официально подтверждено 4 сезон сериала "Джинни и Джорджия", поэтому настоящие поклонники уже замерли в ожидании.