Чимало фанатів вже встигли переглянути свіженькі серії "Джинні й Джорджії". У матеріалі Кіно 24 ми зібрали чесні відгуки українців, які пишуть у мережі.

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Що пишуть українці про 3 сезон серіалу "Джинні й Джорджія"

Майже усі глядачі третього сезону серіалу "Джинні й Джорджія" зазначають, що нові епізоди просто розбивають серце на шматки. Вони пишуть, що це сезон виявився дуже сумним і більшість із них плакали під час перегляду кожної серії. Ось що пишуть коментатори у мережі:

"Люблю цей серіал. Він підходить для кожного підлітка і їхніх батьків. Я плакала кожної серії цього сезону. Скільки важливих питань підіймається!"

"Я якраз додивляюся 8 серію. Так сумно та боляче настільки, що не можу дивитись далі, але й не можу перестати дивитись. Мені завжди так подобалась Джорджія, а тут зробили з неї такого монстра!"

"Джинні й Джорджія": дивіться онлайн трейлер 3 сезону серіалу

"Цей сезон просто рве на шматки!"

"Це такий сумний сезон... Стільки подій, що всі та не запам'ятаєш, і майже всі вони сумні, але сезон – потужний"

"Проплакала цілий третій сезон… кожну серію."

До речі, на Netflix зазначили, що уже офіційно підтверджено 4 сезон серіалу "Джинні й Джорджія", тож справжні прихильники уже завмерли в очікуванні.