У матеріалі Кіно 24 ми зібрали справді гідні українські мінісеріали, які точно зможуть підкорити ваші серця. Обирайте свого фаворита та насолоджуйтесь уже сьогодні.

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"Ліки від минулого"

У центрі сюжету Аліна, яка працює медсестрою в лікарні та щодня допомагає пораненим військовим повертатися до цивільного життя. Вона дуже віддана своїй справі та відповідальна, однак допомагаючи іншим, вона має дуже багато турбот в особистому житті.

"Ліки від минулого": дивіться онлайн трейлер серіалу

Рани минулого нагадують про себе знову і знову, але, можливо, зовсім скоро вона знайде від них ліки.

До речі, на Netflix відбулась довгоочікувана прем'єра 3 сезону культового серіалу "Джинні й Джорджія". Дізнайтесь подробиці нових епізодів – за посиланням.

Також, якщо ви шукаєте серіал на один вечір, вам точно сподобається стрічка "Моє кіно", у якому зіграла зірка "Кохання та полум'я" Катерина Кузнецова, або ж історична стрічка "І будуть люди". Це абсолютно різножанрові серіали, які зможуть підкорити серця кожного. Тому обирайте кіноісторію, яка прийдеться до смаку саме вам.