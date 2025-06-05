Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на Netflix. У матеріалі дізнаєтесь більше подробиць нового сезону.
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Що відомо про 3 сезон серіалу "Джинні й Джорджія"
Відомо, що у третьому сезоні буде 10 епізодів і всі вони вже доступні для перегляду на Netflix.
Більше драми. Більше почуттів. Більше безладу. Готові, персики?
– йдеться в дописі.
Нагадаємо, другий сезон завершується арештом Джорджії, а її родина опиняється на зламі довіри, любові та правди, тож сім'я опиняється під загрозою.
У третьому сезоні Джинні буде намагатись розібратись з собою і знайти опору у цьому нестабільному світі, повному брехні та несправедливості.
"Джинні й Джорджія": дивіться онлайн трейлер 3 сезону
І поки Пол, Джо та інші персонажі стикатимуться із випробуваннями, які змінять усе, минуле знову і знову буде нагадувати про себе.
Справжні прихильники стрічки уже з нетерпінням очікують перегляду найновіших епізодів. Тому годі гаяти часу, 3 сезон уже чекає на вас!
До речі, якщо ви надаєте перевагу перегляду стрічок на Netflix, то зверніть увагу на найпопулярніший високорейтинговий бойовик, який став фаворитом українців на стримінговій платформі.