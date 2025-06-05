Наразі цей фільм є одним із найпопулярніших на стримінговій платформі Netflix. У матеріалі Кіно 24 розповімо більше про сюжет стрічки та чи варто її дивитися.

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Що відомо про фільм "Співучасник"

За словами глядачів, стрічка "Співучасник" – це просто унікальна робота Майкла Манна.

"Співучасник" – це американський проєкт 2004 року, який зняли у жанрі кримінального трилера. У стрічці головну роль зіграв Том Круз. Це фільм, в якому розумієш героїв, їхню мотивацію і їхні життєві принципи.

За сюжетом, ця ніч розпочалась, як і всі інші. Макс – головний герой, звичайний таксист з хорошою репутацією й амбіціями відкрити свою компанію винайму лімузинів в оренду. Але всього лише один клієнт, який потрапився йому на шляху, змінює його життя назавжди.

"Співучасник": дивіться онлайн трейлер фільму

Таксист несподівано підсаджує до себе загадкового пасажира і вже зовсім скоро він розуміє, що став заручником професійного кілера. Літній найманець, на ім'я Вінсент має виконати близько п'яти смертельних завдань уже до світанку.

Звичайно, Макс шукатиме способу вирватися з цієї пастки, але кожна спроба втекти більше напружує атмосферу навколо і затягує його в смертельно небезпечну гру.